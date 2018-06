Leandrinho volta ao basquete brasileiro para fincar raízes em Franca

O ginásio Pedrocão estará abarrotado neste sábado para ver o primeiro campeão da NBA a atuar no NBB. Principal reforço do Sesi Franca na temporada, o armador Leandrinho estreia contra o Vitória da Bahia. A expectativa é que 4 mil pessoas marquem presença no jogo que começa 14h, com transmissão da Band.

Desde 29 de dezembro, quando o técnico Helinho Garcia revelou o dia da estreia do jogador de 35 anos, em sua participação no Cesta no Estadão, Live na página do Facebook de Esportes do Estadão toda sexta, o torcedor se animou. Foram vendidos 1.200 ingressos antecipadamente, além de 1.300 do programa de sócio torcedor. Há uma previsão de que mais 1.500 bilhetes sejam comercializados neste sábado. As bilheterias do Pedrocão vão abrir ao meio-dia. As numeradas custam R$ 30 e as arquibancadas, R$ 15.

Nesta sexta-feira, Leandrinho fez o último treino antes da estreia e se mostrou totalmente recuperado do problema no quadril que o afastou das quadras nos últimos meses. O armador volta ao basquete brasileiro depois de uma breve passagem em 2013, pelo Pinheiros. Desta vez para fincar raízes. À época, o contrato do jogador tinha uma cláusula de liberação para voltar à NBA em caso de proposta, o que não ocorre agora no acerto até o final da atual edição do NBB.

Outra diferença é que Leandrinho volta com o status de campeão da NBA – o título foi conquistado pelo Golden State Warriors na temporada 2014/2015. "A expectativa é muito grande, principalmente por voltar a jogar depois de um tempo parado devido à lesão. Estou feliz por estar no Sesi Franca, uma equipe com tanta tradição, e em uma cidade apaixonada por basquete. Espero fazer um bom jogo e que a gente garanta a vitória", afirmou o estreante.

A chegada de Leandrinho coloca Franca em um outro patamar. Com um elenco que já era forte, o time do técnico Helinho Garcia terá de justificar o rótulo de favorito. Até aqui, são sete vitórias e três derrotas, ocupando o quinto lugar no NBB, atrás de Paulistano, Flamengo, Pinheiros e Mogi das Cruzes.

"A presença do Leandrinho irá somar muito ao time. A vinda dele traz mais confiança para o elenco, a ponto dos próprios jogadores perceberem o salto de qualidade que ele trouxe", afirmou o treinador. "Será difícil, mas estamos motivados e muito confiantes para essa partida", completou.

Além do ganho esportivo, o Franca espera lucrar com Leandrinho fora de quadra, com ações de marketing. O salário não é exorbitante, segundo o presidente do clube Luis Aurélio Prior, e há uma enorme expectativa de retorno.