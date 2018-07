Leandrinho volta ao Brasil e acerta com Franca para jogar o NBB

Sem conquistar um título desde 2007, Franca quer definitivamente encerrar o jejum nesta temporada. Depois de investimento pesado em contratações e amargar o vice no Campeonato Paulista ao perder para o Paulistano na final, o time de interior acertou um importante reforço para brigar pelo título do NBB. Trata-se de Leandrinho, que estava sem clube desde que foi dispensado pelo Phoenix Suns, da NBA, em julho.

A contratação será oficializada nesta sexta-feira, quando Franca recebe o Paulistano, na reedição da decisão do Estadual, em seu ginásio, o Pedrocão. O armador só terá condições legais de estrear em dezembro. A intenção é colocá-lo em campo no dia 3, diante de Bauru, justamente o time em que Leandrinho surgiu com destaque no basquete.

O armador vai disputar o sua terceira edição do NBB. Na temporada 2011/2012, o jogador, que pôde atuar por aqui por causa do locaute (greve dos proprietários das franquias), na NBA registrou médias de 19 pontos e quatro assistências em seis partidas pelo Flamengo.

Já na temporada 2013/2014, Leandrinho defendeu o Pinheiros em oito jogos para comprovar que estava recuperado de uma delicada cirurgia no joelho esquerdo antes de voltar à NBA. Foram 20,8 pontos e 3,1 assistências de média.

Assim como aconteceu em sua última passagem pelo basquete brasileiro, o armador terá uma cláusula que o libera do acordo em caso de proposta para atuar novamente na NBA. O salário de Leandrinho será pago pelo Sesi, patrocinador de Franca.