LeBron brilha, se torna 14º maior pontuador da NBA e Cavaliers vence

Mais uma vez o Cleveland Cavaliers foi impulsionado por LeBron James à vitória. Na rodada de sábado da NBA, o ala marcou 28 pontos e levou sua equipe ao triunfo por 120 a 103 sobre o Boston Celtics, em casa. De quebra, ele se tornou o 14.º maior pontuador da história da liga norte-americana.

LeBron chegou a 26.378 pontos na carreira, ultrapassando na lista ninguém menos que Tim Duncan, que segue em atividade pelo San Antonio Spurs. "Ele é o melhor ala/pivô de todos os tempos. Se não simplesmente um dos maiores de todos os tempos e ponto final. Tenho muitas histórias e situações diferentes que me ligaram a ele e desde então estamos juntos", celebrou o ala do Cavaliers.

O time da casa contou com oito jogadores marcando ao menos 10 pontos no sábado. Kyrie Irving anotou 20 e também se destacou pelos atuais líderes do Leste. Do outro lado, mais uma vez o destaque foi Isaiah Thomas, autor de 27 pontos. O Celtics segue na terceira posição da mesma conferência.

Quem continua embalado na temporada é o San Antonio Spurs, que chegou à 30.ª vitória consecutiva em casa e manteve a invencibilidade em seu ginásio ao passar pelo Sacramento Kings no sábado. Mesmo sem três de seus titulares, o time texano não teve maiores dificuldades para fazer 104 a 94.

Tim Duncan, LaMarcus Aldridge e Danny Green foram poupados, mas isso não impediu que o vice-líder do Oeste chegasse à 53.ª vitória na temporada. Kawhi Leonard anotou 25 pontos e pegou 13 rebotes, enquanto Manu Ginóbili saiu do banco para fazer 22 pontos. Pelo Kings, 10.º colocado do Oeste, destaque para os 31 pontos e nove rebotes de DeMarcus Cousins.

A rodada de sábado também teve brasileiros em quadra. Raulzinho saiu do banco para atuar 16 minutos e marcar seis pontos na vitória do Utah Jazz sobre o New Orleans Pelicans por 106 a 94, mesmo fora de casa. Já Nenê fez dez pontos em 14 minutos, mas viu seu Washington Wizards cair por um ponto diante do Indiana Pacers: 100 a 99.

Em outros jogos importantes do dia, o Atlanta Hawks derrotou o Los Angeles Clippers, mesmo na casa do adversário, por 107 a 97, com 22 pontos de Jeff Teague. Já o Chicago Bulls recebeu o Houston Rockets e venceu por 108 a 100, graças aos 28 pontos e 17 rebotes de Pau Gasol.

Confira os resultados de sábado na NBA:

Cleveland Cavaliers 120 x 103 Boston Celtics

New York Knicks 102 x 89 Detroit Pistons

Washington Wizards 99 x 100 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 94 x 106 Utah Jazz

Minnesota Timberwolves 132 x 118 Brooklyn Nets

Chicago Bulls 108 x 100 Houston Rockets

San Antonio Spurs 104 x 94 Sacramento Kings

Los Angeles Clippers 97 x 107 Atlanta Hawks

Acompanhe as partidas da NBA neste domingo:

Milwaukee Bucks x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors

Memphis Grizzlies x Phoenix Suns

Denver Nuggets x Dallas Mavericks

Detroit Pistons x Portland Trail Blazers

Miami Heat x Philadelphia 76ers

Toronto Raptors x Houston Rockets