LeBron brilha e Cavaliers atropelam Clippers em Los Angeles

LeBron foi o cestinha da partida com 27 pontos, mesmo tendo atuado somente por 30 minutos, uma vez que passou todo o último período no banco, tamanha a facilidade do confronto. Kyrie Irving e J.R. Smith ainda contribuíram com 17 pontos cada. Pelo Clippers, destaque para os 17 pontos e 10 assistências de Chris Paul.

Esta foi a 47.ª vitória em 65 partidas disputadas pelo Cavaliers, que deve mesmo avançar aos playoffs como primeiro colocado do Leste. O Clippers, por sua vez, manteve a quarta colocação do Oeste mesmo com a derrota. A equipe californiana tem 42 triunfos na temporada.

O domingo ainda marcou o reencontro de duas das mais tradicionais equipes da liga, quando o Los Angeles Lakers recebeu o New York Knicks e perdeu por 90 a 87, graças a uma bola de três no último segundo. Foi também a última partida de Kobe Bryant diante do rival. Marcelinho Huertas ficou em quadra por 25 minutos e terminou com nove pontos e quatro rebotes.

Em meio à sua turnê de despedida, Kobe se viu diante do adeus a mais um adversário. Seus 14 pontos nos 27 minutos em que esteve em quadra não foram suficientes para levar o Lakers à 15.ª vitória na temporada, e a equipe segue como a pior do Oeste. O Knicks é o 13.º do Leste e também deve ficar fora dos playoffs.

Mas ao menos no domingo, o time nova-iorquino pôde comemorar. Muito em função dos 26 pontos e 12 rebotes de Carmelo Anthony e dos 16 pontos de Robin Lopez. Mas o herói da noite acabou sendo o armador José Calderón. Com Carmelo bem marcado, ele aproveitou uma brecha na marcação de Marcelinho Huertas e acertou o arremesso de três decisivo a dois décimos de segundo para o fim do jogo.

Outro brasileiro que esteve em quadra no domingo foi Raulzinho. O armador atuou somente por oito minutos e marcou três pontos no triunfo de seu Utah Jazz sobre o Sacramento Kings, por 108 a 99, mesmo fora de casa. Foi o 31.º triunfo do Jazz, nono colocado do Oeste que ainda sonha com uma vaga nos playoffs.

Confira os resultados de domingo da NBA:

Los Angeles Clippers 90 x 114 Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks 104 x 75 Indiana Pacers

Sacramento Kings 99 x 108 Utah Jazz

Brooklyn Nets 100 x 109 Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers 87 x 90 New York Knicks

Acompanhe as partidas da NBA nesta segunda-feira:

Charlotte Hornets x Dallas Mavericks

Miami Heat x Denver Nuggets

Toronto Raptors x Chicago Bulls

Washington Wizards x Detroit Pistons

Houston Rockets x Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder x Portland Trail Blazers

Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves

Utah Jazz x Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors x New Orleans Pelicans