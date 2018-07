LeBron brilha e Cavaliers derrotam os Lakers pela NBA

A péssima fase e os boatos de uma possível demissão do técnico David Blatt foram interrompidos pelo reencontro do Cleveland Cavaliers com a vitória. Na rodada de quinta-feira da NBA, a equipe de Ohio finalmente voltou a vencer, depois de seis derrotas seguidas, ao passar pelo Los Angeles Lakers por 109 a 102, mesmo fora de casa. LeBron James foi o grande destaque do jogo.

O astro terminou com 36 pontos e foi o cestinha, mas seu aparente descompromisso defensivo foi comentado pela na imprensa norte-americana e incentivou os rumores de que ele não estaria feliz com Blatt no comando. Kyrie Irving também contribuiu para a vitória com 22 pontos, enquanto Kevin Love terminou com 17.

O jogo foi equilibrado até o quarto final, muito em função da ótima atuação de Kobe Bryant, autor de 19 pontos e 17 assistências, sua melhor marca na carreira neste fundamento, mas aí LeBron tomou conta do duelo. Foram 11 pontos no último período para o ala, que garantiu a segunda vitória do sexto colocado do Leste nos últimos 11 jogos. O Lakers é somente o penúltimo no Oeste.

Ainda na quinta, o Houston Rockets deu mais um passo para se garantir nos playoffs desta temporada. O time texano derrotou o Oklahoma City Thunder em casa, por 112 a 101, e continua na quarta colocação do Oeste. O Thunder segue com campanha irregular e é somente o 11.º na mesma conferência.

O triunfo do Rockets foi garantido no primeiro quarto, que a equipe venceu por 40 a 18, e teve mais uma vez James Harden como destaque. O cestinha da temporada terminou com um "double-double", com 31 pontos, sendo 15 no período inicial, e 10 assistências. Trevor Ariza ainda contribuiu com 17 pontos, enquanto do lado do Thunder o destaque foi Kevin Durant, com 24 pontos e 10 rebotes. Russell Westbrook terminou com 16 pontos, oito assistências e oito rebotes.

Mais cedo, em jogo realizado na cidade de Londres, o New York Knicks sofreu sua 16.ª derrota seguida e seguiu como pior equipe da temporada. Quem se beneficiou desta vez foi o Milwaukee Bucks, que fez 95 a 79 e é o quinto no Leste. O.J. Mayo, com 22 pontos, e Brandon Knight, com 20, conduziram a vitória, mas o cestinha foi Carmelo Anthony, com 25 pontos.

Acompanhe as partidas da NBA nesta sexta-feira:

