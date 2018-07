LeBron brilha e Heat bate Cavaliers de Varejão na NBA

Apesar da diferença entre as equipes - o Cavaliers venceu apenas três vezes na temporada -, o time de Cleveland liderou o confronto até o final e chegou a abrir sete pontos de vantagem a dois minutos. Foi aí que Ray Allen (17 pontos) apareceu. O veterano ala acertou uma bola de três a menos de 20 segundos para o término e colocou o Heat na frente. Depois, Dwyane Wade bloqueou um arremesso de Jeremy Pargo para confirmar o resultado.

O próprio Wade foi um dos destaques do Heat, com 18 pontos, enquanto Chris Bosh anotou 23. Pelo lado do Cavaliers, oito jogadores terminaram com pelo menos dez pontos, mas os cestinhas foram Dion Waiters e Jeremy Pargo, com 16 pontos cada. Varejão voltou a aparecer bem e anotou mais um "double-double", seu oitavo na temporada, com dez pontos e 15 rebotes.

Outro brasileiro em quadra na noite foi o pivô Nenê, que teve boa atuação, mas não impediu a derrota do Washington Wizards para o Charlotte Bobcats por 108 a 106, fora de casa, após duas prorrogações. O brasileiro terminou com 19 pontos, enquanto o cestinha foi Byron Mullens, do Bobcats, com 27.

Também com dificuldade foi a vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Philadelphia 76ers, fora de casa. Depois de um empate por 98 a 98 no tempo normal, os visitantes se impuseram na prorrogação, graças à dupla formada por Russell Westbrook e Kevin Durant.

Westbrook terminou com 30 pontos e nove assistências, enquanto Durant foi ainda melhor, anotou 37 pontos e oito rebotes e liderou o Thunder. Thaddeus Young anotou um "double-double", com 29 pontos e 15 rebotes, mas não foi o suficiente para dar a vitória ao 76ers.

A noite de domingo ainda teve a tranquila vitória do Los Angeles Lakers sobre o Dallas Mavericks, mesmo fora de casa, por 115 a 89. O time californiano se recuperou de duas derrotas consecutivas, mas nem Kobe Bryant, nem Dwight Howard ou Pau Gasol foram os destaques.

O principal nome do Lakers na noite foi o ala Antawn Jameson, cestinha da equipe, ao lado de Kobe e Metta World Peace, com 19 pontos. Ele ainda pegou 15 rebotes para coroar sua atuação. No Mavericks, Vince Carter, com 16 pontos, e o novato Jae Crowder, com 15, foram bem.

Confira os resultados do último sábado na NBA:

Philadelphia 76ers 109 x 116 Oklahoma City Thunder

Washington Wizards 106 x 108 Charlotte Bobcats

Atlanta Hawks 104 x 93 Los Angeles Clippers

Miami Heat 110 x 108 Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks 89 x 115 Los Angeles Lakers

Milwaukee Bucks 86 x 93 Chicago Bulls

Sacramento Kings 108 x 97 Utah Jazz

Golden State Warriors 96 x 85 Minnesota Timberwolves

Veja as partidas da NBA neste domingo:

Toronto Raptors x San Antonio Spurs

New York Knicks x Detroit Pistons

Brooklyn Nets x Portland Trail Blazers

Philadelphia 76ers x Phoenix Suns

Orlando Magic x Boston Celtics

Denver Nuggets x New Orleans Hornets