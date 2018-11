LeBron brilha e marca 51 pontos em vitória do Lakers; Warriors perde mais uma

LeBron James teve uma de suas melhores atuações desde que chegou ao Los Angeles Lakers e deu a vitória ao time californiano na rodada de domingo da NBA. No reencontro com o Miami Heat, o astro calou seus antigos fãs na Flórida e anotou 51 pontos no triunfo por 113 a 97.

LeBron chamou para si o comando do ataque do Lakers, foi bastante agressivo e castigou o time pelo qual conquistou seus dois primeiros títulos da NBA, em 2011/2012 e 2012/2013. Esta, aliás, foi a primeira vez que ele marcou ao menos 50 pontos com a camisa do Lakers, sendo a 13.ª na carreira.

Com uma atuação essas, seus companheiros nem precisaram colaborar tanto no ataque. O reserva Kentavious Caldwell-Pope foi quem mais auxiliou LeBron, com 19 pontos. Mesmo número do ala Wayne Ellington, que terminou como cestinha do Heat.

Esta foi a nona vitória em 16 partidas do Lakers, que ocupa a sétima colocação da Conferência Oeste, dentro da zona de classificação aos playoffs. Pelo lado do Heat, foi a décima derrota do décimo colocado do Leste, segundo pior início de temporada da franquia nos últimos 15 anos.

De volta ao Oeste, o Golden State Warriors ampliou sua má fase e deixou a liderança da conferência. No domingo, ainda sem Stephen Curry e Draymond Green, o campeão de três das últimas quatro edições da liga visitou o San Antonio Spurs e caiu por 104 a 92, somando sua quinta derrota nas últimas sete partidas.

Dono de uma hegemonia na NBA, o Warriors vive um raro momento turbulento desde a discussão de Draymond Green com Kevin Durant em quadra na semana passada, que resultou em um jogo de suspensão para Green. Ele ainda sofreu uma lesão no dedão do pé, que o tira do basquete por tempo indeterminado, enquanto Curry segue fora por um problema muscular.

Sem eles, Kevin Durant (26 pontos e 10 rebotes) e Klay Thompson (25 pontos) até tentaram comandar o Warriors no domingo, mas foi pouco diante do jogo coletivo do Spurs. O time texano contou com cinco jogadores marcando ao menos 10 pontos, com destaque para os 24, além de 18 rebotes, de LaMarcus Aldridge.

Com o resultado, o Spurs subiu para a nona colocação no Oeste, com oito vitórias em 15 partidas, ainda fora da zona de classificação aos playoffs. Já o Warriors somou sua sexta derrota em 18 jogos e deixou a liderança da conferência para o Portland Trail Blazers, que venceu pela 11.ª vez em 16 partidas.

No domingo, o time do Oregon assumiu a ponta ao visitar o Washington Wizards por 119 a 109. Quem comandou o triunfo mais uma vez foi Damian Lillard, autor de 40 pontos, enquanto C.J. McCollum terminou com 25 e Jusuf Nurkic anotou 13, além de 14 rebotes e oito assistências. Pelo Wizards, 11.º do Leste, com apenas cinco triunfos, destaque para os 24 pontos de John Wall.

Confira os resultados de domingo da NBA:

Minnesota Timberwolves 87 x 100 Memphis Grizzlies

Miami Heat 97 x 113 Los Angeles Lakers

Orlando Magic 131 x 117 New York Knicks

Washington Wizards 109 x 119 Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs 104 x 92 Golden State Warriors

Acompanhe as partidas da NBA nesta segunda-feira:

Charlotte Hornets x Boston Celtics

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers x Utah Jazz

Philadelphia 76ers x Phoenix Suns

Atlanta Hawks x Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks x Denver Nuggets

New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs

Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder