LeBron brilha, Heat vence e abre 3 a 1 sobre o Pacers na final do Leste

MIAMI - Com uma atuação de gala de LeBron James, que superou mais uma marca de Michael Jordan em sua carreira, o Miami Heat venceu o Indiana Pacers por 102 a 90, na noite desta segunda-feira, em casa, e abriu 3 a 1 sobre o rival na série melhor de sete jogos da final da Conferência Leste da NBA.

Assim, a equipe da Flórida ficou a um triunfo de se garantir na grande decisão da liga de basquete dos Estados Unidos, que seria a sua quarta consecutiva, e buscar o tricampeonato da competição. O quinto duelo da série entre Heat e Pacers será realizado na quarta-feira, desta vez em Indianápolis.

Astro do confronto desta segunda, LeBron marcou 32 pontos, apanhou dez rebotes e fez mais cinco assistências. Com este belo desempenho, ele atingiu o 74.º jogo seguido de playoff da NBA com ao menos 25 pontos marcados, cinco rebotes e cinco assistências ou mais por duelo. Desta forma, ele superou a marca de Michael Jordan, considerado por muitos o maior jogador de basquete de todos os tempos, que acumulou 73 partidas consecutivas com este retrospecto mínimo nestes três fundamentos.

LeBron terminou esse último duelo diante dos Pacers como cestinha do jogo e ainda viu o seu companheiro de time Chris Bosh também brilhar, com 25 pontos e seis rebotes, enquanto Dwyane Wade fez 15 pontos pela equipe da casa.

Pelo lado da franquia de Indianápolis, Paul George e David West foram os maiores cestinhas, respectivamente com 23 e 20 pontos. West ainda contabilizou um "double-double" ao apanhar 12 rebotes, enquanto George pegou sete rebotes. O bom desempenho da dupla, porém, não foi suficiente para ameaçar o domínio do Heat na partida.

A final da Conferência Oeste da NBA terá o quarto jogo entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs nesta terça-feira, em Oklahoma. O time do Texas lidera a série decisiva por 2 a 1 e, assim como o Heat, tentará ficar mais próximo da grande final da competição.