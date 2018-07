LeBron brilha, mas Cavaliers caem para o Utah Jazz na bola final

Depois de uma noite irreconhecível na terça-feira, quando marcou somente 11 pontos, LeBron James voltou a mostrar porquê retornou para o Cleveland Cavaliers e foi o líder da equipe no duelo diante do Utah Jazz, na rodada de quarta da NBA, fora de casa. O que ele não esperava era que Gordon Hayward se transformaria no herói da noite, ao acertar a cesta no estouro do cronômetro que deu a vitória aos anfitriões por 102 a 100.

O Jazz liderou o jogo todo, mas Lebron marcou os últimos seis pontos dos Cavaliers para deixar tudo igual a três segundos para o fim. Foi aí que Hayward apareceu e acertou o arremesso que deu a segunda vitória em cinco jogos ao Jazz. Já o Cleveland, considerado um dos grandes favoritos ao título, somou a terceira derrota em quatro partidas disputadas.

Apesar da liderança na reta final, LeBron, que terminou com 31 pontos, não foi o cestinha da partida, já que Kyrie Irving marcou 34. Desta vez foi Kevin Love quem decepcionou, com apenas 14 pontos. O brasileiro Anderson Varejão anotou oito pontos e pegou nove rebotes. Pelo Jazz, destaque para os 21 pontos do decisivo Hayward e de Derrick Favors.

Outro brasileiro que entrou em quadra na quarta foi Tiago Splitter, que, recuperado de lesão, estreou na temporada. Diante do Atlanta Hawks, o brasileiro do San Antonio Spurs marcou cinco pontos e pegou quatro rebotes, mas precisou deixar a quadra após dez minutos com o agravamento do problema na panturrilha que o afastou dos dois primeiros jogos da equipe. Menos mal que os texanos venceram por 94 a 92, em casa.

Com o jogo empatado em 92 a 92, Manu Ginóbili converteu dois lances livres a três segundos para o fim e garantiu a vitória. O argentino foi um dos sete jogadores dos Spurs com pelo menos dez pontos. Destaque para Tim Duncan (17 pontos e 13 rebotes) e Tony Parker (17 pontos), cestinhas da equipe. Pelo lado dos Hawks, Demarre Carroll e Paul Millsap foram os destaques, também com 17 pontos cada.

Nenê também atuou na quarta e contribuiu com oito pontos e sete rebotes para a quarta vitória seguida do Washington Wizards. A vítima da vez foi o Indiana Pacers, que caiu por 96 a 94, e Washington, na prorrogação. Donald Sloan (31 pontos) e Chris Copeland (19 pontos e 12 rebotes) quase levaram o Pacers à vitória, mas não foi o suficiente diante das atuações de John Wall (31 pontos e 10 assistências) e Marcin Gortat (14 pontos e 10 rebotes).

O último brasileiro em quadra na noite foi Leandrinho. O ala/armador se destacou novamente e ajudou com 13 pontos na vitória do seu Golden State Warriors sobre o Los Angeles Clippers por 121 a 104, em Oakland. Stephen Curry, com 28 pontos, e Draymond Green, com 24, foram os principais responsáveis pela manutenção da invencibilidade dos donos da casa após quatro partidas.

Mas a liderança da Conferência Oeste está nas mãos do Memphis Grizzlies, que manteve os 100% de aproveitamento após cinco jogos ao bater o Phoenix Suns na quarta. Mesmo fora de casa, os Grizzlies fizeram 102 a 91, graças ao bom trabalho de seus armadores. Mike Conley foi o cestinha, com 24 pontos, além de 11 assistências, mas Courtney Lee também apareceu bem para marcar 22.

Confira os resultados de quarta-feira na NBA:

Charlotte Bobcats 96 x 89 Miami Heat

Philadelphia 76ers 89 x 91 Orlando Magic

Boston Celtics 107 x 110 Toronto Raptors

Brooklyn Nets 91 x 98 Minnesota Timberwolves

Detroit Pistons 98 x 95 New York Knicks

Milwaukee Bucks 86 x 95 Chicago Bulls

Washington Wizards 96 x 94 Indiana Pacers

San Antonio Spurs 94 x 92 Atlanta Hawks

Phoenix Suns 91 x 102 Memphis Grizzlies

Utah Jazz 102 x 100 Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings 131 x 109 Denver Nuggets

Golden State Warriors 121 x 104 Los Angeles Clippers

Acompanhe os jogos da NBA nesta quinta-feira:

Houston Rockets x San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers x Dallas Mavericks