LeBron brilha, mas Cavaliers perde para o Bucks em jogo de reviravoltas na NBA

Em um jogo de reviravoltas no placar, LeBron James fez a sua parte, mas não foi o suficiente para evitar a derrota do Cleveland Cavaliers diante do Milwaukee Bucks 119 a 116, na noite desta terça-feira, fora de casa, em rodada da NBA. Com o tropeço, o Cavaliers perdeu a chance de encostar no líder Boston Celtics, na Conferência Leste.

Favorito, o Cavaliers parecia que teria vida fácil em Milwaukee nesta noite. Em apenas quatro minutos, o time de LeBron abriu 11 pontos de vantagem. Ao fim do primeiro quarto, vencia por 34 a 30.

A boa diferença do início, sendo reduzida aos poucos, foi neutralizada no segundo quarto. O Bucks bateu o Cavaliers neste período por 15 pontos de vantagem. A distância aumentou no terceiro quarto. E, apesar da boa reação dos visitantes no período final (33 a 21 nesta etapa), os anfitriões confirmaram a vitória.

Giannis Antetokounmpo foi o grande responsável pela forte reação dos donos da casa desde o primeiro quarto. Ele anotou 27 pontos e cravou um "double-double" ao anotar 14 rebotes e oito assistências. Eric Bledsoe contribuiu com 26 pontos e cinco rebotes. E Khris Middleton registrou um "double-double" de 18 pontos e dez assistências.

A boa atuação do conjunto do Bucks acabou neutralizando a grande performance individual de LeBron, responsável por 39 pontos e sete assistências. Kevin Love terminou a partida com 21 pontos. Dwyane Wade, por sua vez, contribuiu com 14 pontos e Jeff Green, com 13.

Com o resultado, o Bucks encerrou uma série de cinco derrotas seguidas para o Cavaliers. O time soma agora 16 vitórias e 13 derrotas, ocupando o quinto lugar da Conferência Leste. O Cavaliers segue na segunda posição, com 23 triunfos e nove derrotas.

Em outro jogo bom jogo nesta rodada, o Sacramento Kings buscou a virada para superar o Philadelphia 76ers por 101 a 95, fora de casa. Os anfitriões chegaram a liderar o placar por uma diferença de 16 pontos. Os destaques dos vitoriosos foram Zach Randolph, autor de 27 pontos, e o reserva Buddy Hield, com 24.

Foi apenas a 10ª vitória do Kings na temporada regular da NBA. O time soma 20 derrotas e ocupa apenas a antepenúltima colocação da Conferência Oeste. Já o Philadelphia 76ers é o 10º colocado do lado Leste, com 14 triunfos e 16 derrotas.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Philadelphia 76ers 95 x 101 Sacramento Kings

Washington Wizards 116 x 106 New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks 119 x 116 Cleveland Cavaliers

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Charlotte Hornets x Toronto Raptors

Atlanta Hawks x Indiana Pacers

Boston Celtics x Miami Heat

Brooklyn Nets x Sacramento Kings

Chicago Bulls x Orlando Magic

Houston Rockets x Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder x Utah Jazz

Dallas Mavericks x Detroit Pistons

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs

Golden State Warriors x Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers x Phoenix Suns