LeBron chega aos 30 mil pontos na NBA, mas Cavaliers perde para o Spurs

LeBron James se tornou na rodada de terça-feira da NBA o jogador mais jovem da história a alcançar os 30 mil pontos. Depois, foi ofuscado pelo atleta mais novo em quadra. Com apenas 21 anos, Dejounte Murray, amigo e pupilo do astro, somou 19 pontos, dez rebotes e sete roubadas de bola para impulsionar o San Antonio Spurs na vitória por 114 a 102 sobre um nada brilhante Cleveland Cavaliers, em casa.

+ Com 'triple-double' histórico de Cousins, Pelicans vence Bulls na 2ª prorrogação

+ 'Volto com a vontade do menino que saiu de Franca', diz Anderson Varejão

No seu segundo jogo como titular desde que conquistou a vaga de Tony Parker, Murray foi decisivo no quarto período ao fazer uma cesta decisiva a 4min33 do fim, depois atrapalhando uma bandeja de LeBron, sequência que terminou com um arremesso de três convertido por Danny Green para fazer 105 a 94.

LaMarcus Aldridge, após ser selecionado como reserva do All-Star Game da NBA, conseguiu 30 pontos pelo Spurs, o quarto colocado da Conferência Oeste com 31 vitórias em 49 duelos.

LeBron terminou a partida com 28 pontos, se tornando o sétimo jogador a chegar aos 30 mil na NBA, mas não conseguiu evitar que o Cavaliers sofresse a décima derrota nas últimas 13 partidas, o que o deixa na terceira posição no Leste. Mas com 33 anos e 24 dias, o astro superou Kobe Bryant, até então o mais jovem a alcançar a marca, com 34 anos e 104 dias.

Líder da Conferência Leste, o Boston Celtics sofreu a quarta derrota consecutiva ao perder para o Los Angeles Lakers por 108 a 107, fora de casa. Kyle Kuzma brilhou com pelo time da Califórnia com 28 pontos, sendo 17 no último quarto. Jordan Clarkson marcou 22 pontos no sexto triunfo consecutivo do Lakers em casa, o terceiro seguido no campeonato e o sétimo nos últimos nove duelos, o que o faz ocupar a 11ª posição no Oeste. Kyrie Irving foi o destaque do Celtics com 33 pontos.

Se o melhor time do Leste perdeu na noite de terça, o Golden State Warriors, o líder do Oeste, superou o New York Knicks por 123 a 112, em casa. Stephen Curry brilhou com 32 pontos, sendo 17 no terceiro período, além de sete assistências e seis rebotes.

Kevin Durant acrescentou 14 pontos, 14 assistências e dois tocos, antes de ser excluído a 2min50 do fim pela segunda falta técnica. Zaza Pachulia fez 13 pontos pelo Warriors, que venceu o sétimo jogo seguido. Michael Beasley marcou 21 pontos e Courtney Lee fez 20 para o Knicks, que perdeu seis dos últimos oito duelos e está na décima posição no Leste.

Com uma cesta de Russell Westbrook a 3s3 do fim, o Oklahoma City Thunder superou o Brooklyn Nets por 109 a 108, na noite de terça. Já o Sacramento Kings venceu o Orlando Magic por 105 a 99 com 34 pontos de Garrett Temple.

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x New Orleans Pelicans

Detroit Pistons x Utah Jazz

Indiana Pacers x Phoenix Suns

Philadelphia 76ers x Chicago Bulls

Atlanta Hawks x Toronto Raptors

Dallas Mavericks x Houston Rockets

Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers x Boston Celtics