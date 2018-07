Cavaliers batem Warriors fora e empatam final da NBA

Impulsionado por uma atuação de gala de LeBron James, o Cleveland Cavaliers venceu o Golden State Warriors por 95 a 93, fora de casa, em jogo disputado na noite deste domingo, e empatou em 1 a 1 a série melhor de sete confrontos da grande final da NBA. O time de Ohio havia sido derrotado no primeiro duelo da decisão, na última quinta, e com este triunfo também tirou a vantagem de quadra do adversário, que agora terá de encarar dois embates longe de seus domínios.

Embora tenha falhado no arremesso no qual poderia ter decidido a partida no lance final do último quarto, fato que determinou a disputa da prorrogação, LeBron voltou a ser determinante no tempo extra e fechou a partida com um "triple-double" de 39 pontos, 16 rebotes e 11 assistências.

Assim, o astro brilhou para fazer a sua equipe se recuperar da derrota por 108 a 100, sofrida na última quinta-feira, no confronto que abriu esta decisão da liga norte-americana de basquete. Ele foi disparado o maior destaque da equipe que teve como segundo maior cestinha Timofey Mozgov, que ainda garantiu um "double-double" ao fazer 17 pontos e apanhar 11 rebotes.

Pelo lado do Warriors, o MVP da temporada, Stephen Curry, esteve irreconhecível ao acertar apenas cinco dos 23 arremessos de quadra que arriscou. Embora tenha feito a cesta que levou o jogo para a prorrogação, ele só contabilizou 19 pontos. Com quase o dobro de pontos do astro (34), Klay Thompson foi o cestinha da equipe da casa no confronto.

Já o brasileiro Leandrinho, que esteve em quadra durante apenas 5min52s pela equipe da Califórnia, marcou apenas cinco pontos e pegou um rebote.

A partida deste domingo foi equilibrada nos três primeiros quartos e apenas no período final o time de Cleveland conseguiu abrir uma vantagem mais confortável no placar na reta derradeira do confronto. Em uma bola de três pontos de LeBron, a equipe fez 83 a 72 e o triunfo ali parecia certo.

Porém, o Warriors reagiu e reduziu a vantagem para 87 a 85 quando faltam 39 segundos para o fim. Com a posse de bola, o Cleveland viu Shumpert errar no arremesso e dar a chance para a equipe da casa empatar, o que aconteceu com Curry infiltrando e acertando a cesta com uma bandeja: 87 a 87, a sete segundos do fim.

Pressionado, LeBron recebeu a bola com a qual poderia decidir o jogo no tempo normal, mas, após partir para cima da marcação, errou o arremesso decisivo ao parar no aro quando tentou a bandeja.

Na prorrogação, entretanto, LeBron não se abateu e acabou sendo decisivo com um lance livre no fim da partida, sendo o último deles após uma falta que sofreu depois de ter apanhado um rebote após erro de Curry em um arremesso. Antes disso, o MVP chegou a virar o placar em 93 a 92 ao também converter dois tiros livres. Entretanto, da mesma forma, o australiano Dellavedova virou para 94 a 93 após acertar dois lances livres depois de também sofrer uma falta, antes de LeBron selar o 95 a 93 após errar um lance livre e depois converter outro.

O terceiro jogo da final será nesta terça-feira, às 22 horas (de Brasília), na Quicken Loans Arena, que na quinta será palco também da quarta partida da decisão.