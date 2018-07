LeBron deve desfalcar Cavaliers por duas semanas após lesão Principal nome do basquete profissional norte-americana da temporada, LeBron James pela primeira vez na carreira está machucado. Nesta quinta-feira, no primeiro dia de 2015, o Cleveland Cavaliers anunciou que o jogador está com uma lesão no joelho esquerdo e vai ficar sem jogar por cerca de duas semanas.