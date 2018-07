LeBron diz que será 'especial' encontrar ex-companheiros

Trata-se apenas de uma partida de pré-temporada da NBA, mas o mundo do basquete estará atento ao jogo entre Miami Heat e Cleveland Cavaliers, que se enfrentam neste sábado, às 18 horas, na HSBC Arena, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. De volta ao Cavaliers, o astro LeBron James enfrentará pela primeira vez os ex-companheiros Dwyane Wade e Chris Bosh, estrelas do Heat. Eles atuaram juntos nas últimas quatro temporadas.

Mesmo demonstrando desconforto com o assunto, os jogadores das duas equipes foram muito questionados sobre isso ao longo da semana. "Claro que vai ser especial vê-los de novo, mas todos estão a trabalho", minimizou LeBron. "Não é toda essa história que vocês (imprensa) criaram. Eu tomei uma decisão como vários outros jogadores tomaram", continuou, referindo-se ao retorno à equipe que o revelou para o basquete mundial.

LeBron James está no Brasil pela segunda vez. Em julho, ele esteve no Rio assistindo à final da Copa do Mundo e, talvez por isso, já se demonstra à vontade na cidade - ele aproveitou momentos de folga para correr pelas areias de Copacabana.

Do outro lado, Chris Bosh também procurou fazer pouco caso do duelo contra o astro do Cavaliers. O ala/pivô lembrou que já enfrentou LeBron em outras ocasiões e disse que a amizade dos tempos de Heat terá de ficar de lado. "A gente se gosta, mas dentro da quadra ele é do Cavs e eu sou do Heat".

Alheio ao esperado reencontro das estrelas da NBA, Anderson Varejão não conseguia esconder a ansiedade de jogar uma partida defendendo uma das principais equipes dos Estados Unidos em solo brasileiro. "Dez anos atrás, quando cheguei a Cleveland, eu não imaginava que isso pudesse acontecer", destacou o ala/pivô. "Estou realizando um sonho".