LeBron e Curry trocam elogios após primeiro jogo como companheiros de equipe

As festividades do fim de semana das estrelas da NBA, com o All-Star Game no domingo, em Atlanta, é uma grande degustação para os fãs de basquete. A reunião anual dos craques da liga proporciona momentos inimagináveis como a oportunidade de acompanhar pela primeira vez LeBron James, do Los Angeles Lakers, e Stephen Curry, do Golden State Warriors, em um mesmo time.

Os dois astros, que rivalizaram durante quatro finais consecutivas na última década - LeBron pelo Cleveland Cavaliers -, atuaram juntos no All-Star Game. Após ser o jogador mais votado na Conferência Oeste, o astro dos Lakers escolheu Curry com a sua segunda escolha no Draft dos capitães, que serviu para definir os times.

Leia Também Brooklyn Nets contrata Blake Griffin para formar quarteto com Irving, Durant e Harden

Após a vitória da sua equipe por 170 a 150 contra o time de Kevin Durant, LeBron foi ao Twitter agradecer a oportunidade de dividir a quadra com Curry pela primeira vez e chamou o jogador de melhor arremessador da história. "Finalmente dividi a quadra com Stephen Curry. Amei cada segundo", escreveu o jogador dos Lakers.

Curry respondeu o elogio com um tuíte destacando a vitória e a cidade de Akron, no estado de Ohio, onde os dois nasceram. "Muito amor, irmão! Time LeBron com o W (win, vitória em inglês). #akron", afirmou o armador dos Warriors. Após a partida, Curry foi questionado pelos jornalistas sobre a experiência de atuar ao lado de LeBron e rasgou elogios ao craque.

"Foi uma experiência incrível, nós nos divertimos no vestiário. Obviamente, com o novo formato do All-Star Game misturando as conferências, embora ele esteja na mesma conferência que eu agora, estava prestes a acontecer e nós nos divertimos muito, representando-o como um capitão e conseguimos a vitória, por isso foi uma noite memorável, com certeza", completou.

Os dois ainda tiveram um momento especial antes da partida quando LeBron fez a sua tradicional jogada de talco para o alto com Curry ao seu lado.