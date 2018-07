LeBron é decisivo mais uma vez e Cavaliers encerra série invicta do Bulls

Com mais uma atuação decisiva de LeBron James, o Cleveland Cavaliers acabou com a série invicta do Chicago Bulls na rodada da NBA desta noite de quinta-feira, em casa. O astro comandou a equipe dos anfitriões, principalmente no último quarto, na vitória por 115 a 112. O Bulls, tentando reagir na temporada regular, vinha de sete triunfos consecutivos.

No duelo equilibrado, LeBron fez a diferença no último período da partida, no qual marcou 11 dos seus 34 pontos na partida. Além disso, anotou nove assistências e seis rebotes ao longo da partida. Mas, desta vez, o astro não esteve sozinho. Kevin Love registrou 27 pontos e sete rebotes e Dwyane Wade contribuiu com 10 pontos, três rebotes e quatro assistências, mesmo saindo do bando de reservas.

Apesar do apoio da torcida e da boa fase na temporada, o Cavaliers não teve vida fácil contra o embalado Bulls. Terminou o primeiro quarto na frente, mas sofreu no segundo e no terceiro. O jovem grupo dos visitantes deu trabalho, principalmente Denzel Valentine, com sua pontaria calibrada nas cestas de três pontos. Foram 18 pontos do jogador na partida.

O cestinha da equipe foi o novato Lauri Markkanen, com 25. Kris Dunn registrou um "double-double" de 10 pontos e 14 assistências. E Nikola Mirotic, um dos mais experientes em quadra, deu sustentação ao time, ao anotar 15 pontos.

Apesar da boa série invicta, finalizada pelo Cavaliers, o Bulls segue na penúltima colocação da Conferência Leste, agora com 10 vitórias e 21 derrotas. Na outra ponta, o Cavaliers perdeu a vice-liderança, apesar do seu 24º triunfo - tem nove derrotas. O Toronto Raptors assumiu a segunda colocação ao vencer o Philadelphia 76ers por 114 a 109, fora de casa.

A liderança segue com o Boston Celtics, apesar da derrota nesta quinta para o New York Knicks por 102 a 93, diante de sua torcida. Foi o segundo revés seguido do líder da Conferência Leste, o que deve ligar o sinal de alerta na equipe.

Kyrie Irving liderou o Celtics novamente, com 32 pontos, e dividiu a posição de cestinha da partida com Michael Beasley, que deixou o banco de reserva para obter a mesma pontuação em favor dos visitantes. Beasley registrou 28 destes pontos no segundo tempo da partida. O triunfo manteve o Knicks dentro da zona de classificação aos playoffs, na oitava posição do lado Leste, com 17 vitórias e 14 derrotas.

Em jogo movimentado na Conferência Oeste, o Utah Jazz foi até San Antonio para desbancar o Spurs por 100 a 89. Rodney Hood liderou os visitantes ao anotar 29 pontos, 11 deles no último quarto do duelo. Ele contribuiu ainda com três rebotes. Ricky Rubio também se destacou, ao anotar um "double-double" de 11 pontos e 11 rebotes.

Em noite de pouco brilho, o Spurs teve como maior pontuador Bryn Forbes, responsável por apenas 12 pontos. LaMarcus Aldridge e Joffrey Lauvergne registraram 11 pontos e seis rebotes cada, longe de ser suficiente para fazer o Spurs buscar a vitória.

Como consequência, o time da casa sofreu a sua 11ª derrota. Com 22 triunfos, ocupa o terceiro posto. O Jazz, por sua vez, segue na briga para entrar na zona de classificação aos playoffs. No momento, é o nono colocado, com 15 vitórias e 18 derrotas.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Cleveland Cavaliers 115 x 112 Chicago Bulls

Philadelphia 76ers 109 x 114 Toronto Raptors

New York Knicks 102 x 93 Boston Celtics

Phoenix Suns 97 x 95 Memphis Grizzlies

Utah Jazz 100 x 89 San Antonio Spurs

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Orlando Magic x New Orleans Pelicans

Detroit Pistons x New York Knicks

Brooklyn Nets x Washington Wizards

Oklahoma City Thunder x Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets

Miami Heat x Dallas Mavericks

Houston Rockets x Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers x Denver Nuggets

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers