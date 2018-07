LeBron é decisivo no fim e garante vitória do Cavaliers sobre o Knicks na NBA

Com 31 pontos, o astro foi o cestinha do confronto, sendo que 12 destes pontos foram marcados no período derradeiro, iniciado com a equipe de Nova York vencendo por 72 a 66. Para se ter uma ideia de como LeBron foi decisivo, 12 pontos foi o total somado pela equipe da casa no último quarto, no qual o Cavaliers contabilizou 18 para assegurar a vitória.

Essa foi a oitava vitória consecutiva do time de Cleveland, que assim se garantiu na liderança da Conferência Leste, na qual o Knicks é apenas o antepenúltimo colocado, agora com seis derrotas em dez partidas disputadas.

Além de marcar 31 pontos, Lebron ajudou a sua equipe com seis assistências e três rebotes, liderando uma vitória que também teve como destaque Maurice Williams, com 20 pontos pelo time visitante. Pelo lado do Knicks, o astro Carmelo Anthony foi o melhor ao marcar 24 pontos, mas ele contabilizou apenas quatro no último quarto e o fato acabou pesando para a derrota da sua equipe.

Já o brasileiro Anderson Varejão atuou por pouco mais de três minutos, nos quais não fez nenhum ponto e apanhou três rebotes, sendo dois ofensivos e um defensivo.

SPLITTER - Outro brasileiro que esteve em quadra na rodada desta sexta-feira na NBA foi Tiago Splitter. O pivô atuou por 14 minutos e neste tempo conseguiu ajudar o Atlanta Hawks com apenas três pontos e três rebotes na derrota por 106 a 93 para o Boston Celtics, fora de casa.

Apesar do revés, o Hawks é o vice-líder da Conferência Leste, agora com três derrotas e oito vitórias, enquanto o Celtics é o oitavo colocado desta mesma conferência. Com 23 pontos e dez assistências, Isaiah Thomas foi o nome do jogo pela equipe de Boston, que ainda teve Amir Johnson contabilizando 19 pontos, enquanto Jared Sullinger foi outro a conseguir um "double-double" ao fazer dez pontos e apanhar dez rebotes.

RAULZINHO - Outro brasileiro cujo time foi derrotado na rodada desta sexta-feira da NBA foi Raulzinho. O armador do Utah Jazz fez cinco pontos e deu sete assistências na derrota por 102 a 93 para o Orlando Magic, fora de casa, onde Evan Fournier acabou sendo o cestinha do jogo pelos anfitriões ao marcar 21 pontos.

Apesar da derrota, o Utah Jazz ainda está na zona de classificação para os playoffs ao ocupar a oitava posição da Conferência Oeste, agora com cinco derrotas em nove partidas, enquanto o Magic é o nono colocado da Conferência Leste, com cinco triunfos e cinco derrotas.

Confira os resultados da rodada desta sexta-feira na NBA:

Indiana Pacers 107 x 103 Minnesota Timberwolves

Orlando Magic 102 x 93 Utah Jazz

Boston Celtics 106 x 93 Atlanta Hawks

New York Knicks 84 x 90 Cleveland Cavaliers

Toronto Raptors 100 x 81 New Orleans Pelicans

Chicago Bulls 102 x 97 Charlotte Hornets

Memphis Grizzlies 101 x 100 Portland Trailblazers

Oklahoma City Thunder 102 x 85 Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks 90 x 82 Los Angeles Lakers

Denver Nuggets 107 x 98 Houston Rockets

Sacramento Kings 111 x 109 Brooklyn Nets

Confira os jogos deste sábado:

Los Angeles Clippers x Detroit Pistons

Washington Wizards x Orlando Magic

Houston Rockets x Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs x Philadelphia 76ers

Phoenix Suns x Denver Nuggets

Golden State Warriors x Brooklyn Nets