LeBron é expulso pela 1ª vez na carreira, mas Cavaliers vence na NBA

A caminho da liderança da Conferência Leste da NBA, o Cleveland Cavaliers venceu mais uma na noite desta terça-feira, ao superar o Miami Heat por 108 a 97, em casa. A nona vitória consecutiva da equipe, contudo, acabou sendo ofuscada pela primeira expulsão de LeBron James em sua carreira.

+ Sem astros, Warriors decepciona e perde do Kings em casa na NBA

+ Brasil supera Venezuela e vence 2ª nas Eliminatórias do Mundial

Principal astro do Cavaliers, LeBron foi excluído pouco antes do fim do terceiro quarto da partida. Ele deixou a quadra ao ser expulso pelo árbitro Kane Fitzgerald, insatisfeito com as seguidas reclamações do atleta, que até gritou com o juiz ao pedir suposta falta sofrida e não marcada.

Mesmo sem disputar um dos quartos do jogo, LeBron deixou a partida com um "double-double" de 21 pontos e 12 rebotes. Ele ainda contribuiu com seis assistências. Sem o astro, a equipe foi liderada por Kevin Love, cestinha da partida, com 38 pontos. Love registrou também nove assistências. Dwyane Wade, por sua vez, anotou 17 pontos contra seu ex-time.

O Cavaliers não foi ameaçado em nenhum momento pelo Heat, apesar da ausência do seu astro na parte final do jogo. Os anfitriões chegaram a exibir vantagem de 34 pontos. Assim, sacramentaram a nona vitória seguida na temporada regular, a maior sequência invicta da franquia desde fevereiro de 2015.

O time de LeBron chegou à 14ª vitória no campeonato. Com sete derrotas, ocupa o terceiro posto da Conferência Leste, cada vez mais perto dos líderes Boston Celtics e Detroit Pistons, que não entraram em quadra na noite desta terça. Já o Heat, que teve Dion Waiters como seu maior destaque (21 pontos) em Cleveland, está em nono lugar na mesma tabela, com dez vitórias e o mesmo número de derrotas.

Em Utah, o Jazz buscou forte reação no segundo tempo para superar o Denver Nuggets por 106 a 77, na noite desta terça. Com as baixas dos lesionados Rudy Gobert e Rodney Hood, o time da casa foi liderado por Derrick Favors, responsável por 24 pontos e nove rebotes. O brasileiro Raulzinho começou no banco de reservas e anotou quatro pontos em 16 minutos de jogo.

Com o resultado, o Utah Jazz chegou à 10ª vitória na temporada, tendo ainda 11 derrotas. Ocupa, assim, o oitavo lugar da Conferência Oeste, dentro da zona de classificação aos playoffs. Já o Nuggets é o sétimo colocado, com 11 triunfos e nove derrotas.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers 108 x 97 Miami Heat

Chicago Bulls 99 x 104 Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves 89 x 92 Washington Wizards

Utah Jazz 106 x 77 Denver Nuggets

Sacramento Kings 87 x 112 Milwaukee Bucks

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Detroit Pistons x Phoenix Suns

Orlando Magic x Oklahoma City Thunder

Philadelphia 76ers x Washington Wizards

New York Knicks x Miami Heat

Toronto Raptors x Charlotte Hornets

Houston Rockets x Indiana Pacers

New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks x Brooklyn Nets

San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors