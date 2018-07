LeBron e Kyrie Irving brilham e Cavaliers batem Wizards na NBA

O Cleveland Cavaliers contou com dia inspirado de duas de suas principais estrelas para derrotar o Washington Wizards na rodada de quarta-feira da NBA. LeBron James e Kyrie Irving tiveram grandes atuações, anotaram mais de 30 pontos e lideraram o triunfo por 121 a 115, mesmo na casa do adversário.

O resultado manteve o Cleveland Cavaliers como líder tranquilo na Conferência Leste, com 24 vitórias em 33 partidas. Os Wizards, por sua vez, vêm fazendo campanha bem abaixo do esperado e somam somente 15 triunfos, na 12.ª colocação da conferência.

LeBron acabou como grande cestinha da noite, anotando 34 pontos, além de 10 rebotes. Irving não ficou muito atrás e terminou com 32. J.R. Smith ainda contribuiu com 25. Pelo lado dos Wizards, os cinco titulares somaram mais de dez pontos, mas o destaque foi John Wall, autor de 20 pontos e 12 assistências. O brasileiro Nenê terminou com sete pontos após 11 minutos em quadra, enquanto Anderson Varejão sequer saiu do banco.

Outro dos principais times da temporada que venceu na quarta foi o San Antonio Spurs. Mesmo sem Tony Parker e LaMarcus Aldridge, o time texano atropelou o Utah Jazz por 123 a 98, com oito jogadores marcando ao menos 10 pontos. Foi o sexto triunfo seguido da equipe, que continua invicta em casa.

Tim Duncan foi o maior pontuador dos Spurs, com 18 pontos, mas o cestinha saiu do lado do Jazz: o reserva Trey Burke, com 21 pontos. O brasileiro Raulzinho foi titular e ficou em quadra por 23 minutos, anotando sete pontos.

A maior sequência de vitórias da NBA no momento, no entanto, é do Los Angeles Clippers, que deixou para trás um início de campeonato bem abaixo do esperado, somou o sexto triunfo seguido e já o quarto da Conferência Oeste. Na quarta, a vítima foi o Portland Trail Blazers, que caiu mesmo em casa por 109 a 98.

O grande destaque do triunfo foi o armador Chris Paul, que terminou o duelo com 21 pontos e incríveis 19 assistências. J.J. Redick ainda contribuiu com 20 pontos. Pelos Blazers, destaque para os 20 pontos e nove assistências de Damian Lillard.

Em outras partidas importantes da noite, o Toronto Raptors passou fora de casa pelo Brooklyn Nets por 91 a 74, com atuação apagada de Lucas Bebê, que não pontuou nos dois minutos que ficou em quadra. Já o Oklahoma City Thunder arrasou o Memphis Grizzlies por 112 a 94, em casa, graças aos 26 pontos e 17 rebotes de Kevin Durant.

Confira os resultados de quarta-feira da NBA:

Miami Heat 90 x 98 New York Knicks

Orlando Magic 86 x 95 Indiana Pacers

Washington Wizards 115 x 121 Cleveland Cavaliers

Boston Celtics 94 x 99 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 74 x 91 Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves 74 x 78 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 91 x 100 Dallas Mavericks

San Antonio Spurs 123 x 98 Utah Jazz

Phoenix Suns 111 x 102 Charlotte Hornets

Oklahoma City Thunder 112 x 94 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 98 x 109 Los Angeles Clippers

Acompanhe as partidas da NBA nesta quinta-feira:

Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks

Chicago Bulls x Boston Celtics

Houston Rockets x Utah Jazz

Sacramento Kings x Los Angeles Lakers