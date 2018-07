Lebron e Love brilham, Cavaliers bate Clippers e vence a 12ª seguida

Impulsionados por atuações decisivas de LeBron James e Kevin Love, o Cleveland Cavaliers bateu o Los Angeles Clippers por 105 a 94, em casa, na rodada desta quinta-feira da NBA, e emplacou a sua 12ª vitória consecutiva. O resultado fez a equipe ficar empatada com o Washington Wizards na terceira posição da Conferência Leste da liga de basquete dos Estados Unidos, ambos com 31 triunfos e 20 derrotas.

Além de vencer mais uma em sua grande arrancada, o Cavaliers foi beneficiado pela vitória do Charlotte Hornets sobre o Wizards, por 94 a 87, em outro confronto da rodada desta quinta. Assim, a equipe do brasileiro Anderson Varejão (fora até o final desta temporada por causa de lesão no tendão de Aquiles) está atrás agora no Leste apenas de Atlanta Hawks e Toronto Raptors, respectivos líder e vice-líder.

Para ganhar o seu 12º jogo consecutivo, o time de Cleveland contou com LeBron James e Kevin Love inspirados. O primeiro deles fez 23 pontos e deu nove assistências, enquanto o segundo foi o cestinha da partida, com 24 pontos, e ainda apanhou nove rebotes.

Pelo lado do Clippers, quinto colocado da Conferência Oeste, agora com 17 derrotas em 50 partidas, Blake Griffin foi o maior pontuador, com 16, enquanto Chris Paul esteve próximo de conseguir um "double-double" ao contabilizar dez pontos e nove assistências. Jamal Crawford, por sua vez, fez 13 pontos, mas foi praticamente nulo em outros dois fundamentos, pois não pegou nenhum rebote e deu só uma assistência.

Já no duelo entre Hornets e Wizards, destaque principal para Gerald Henderson, cestinha com 27 pontos. Assim, ele ofuscou as boas atuações de Paul Pierce, autor de 19 pontos pelo time da capital norte-americana, e John Wall, responsável por um "double-double" de 15 pontos e 13 rebotes. A vitória deixou a equipe de Charlotte na sétima posição da Conferência Leste, com 22 triunfos em 49 partidas.

Outro destaque da rodada desta quinta-feira foi o Dallas Mavericks, que se recuperou da derrota para o Golden State Warriors ao superar o Sacramento Kings por 101 a 78, fora de casa. Para isso, o time foi liderado pelas belas performances de Monta Ellis, cestinha da equipe, com 21 pontos, e Tyson Chandler, que fez um "double-double" de 16 pontos e 16 rebotes. Pelo lado dos mandantes, DeMarcus Cousin, com 23 pontos e 11 rebotes, foi disparado o maior destaque.

No outro jogo da rodada desta quinta-feira, o Portland Trail Blazers superou o Phoenix Suns por 108 a 87, em casa, se garantindo assim na quarta posição da Conferência Oeste, com 34 triunfos em 50 partidas. Nesta mesma conferência, a equipe do Oregon ocupa o oitavo lugar, agora com 23 derrotas em 51 jogos.

O francês Nicolas Batum, com 20 pontos, foi o cestinha do jogo pelo Blazers, que ainda teve LaMarcus Aldridge atingindo o 220º "double-double" de sua carreira profissional ao anotar 19 pontos e 13 rebotes. Markieff Morris, com 18 pontos, foi o principal nome ofensivo do Suns no confronto.

Confira os jogos desta sexta-feira na NBA:

Brooklyn Nets x New York Knicks

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers

Orlando Magic x Los Angeles Lakers

Toronto Raptors X Los Angeles Clippers

Atlanta Hawks x Golden State Warriors

Boston Celtics x Philadelphia 76ers

Detroit Pistons x Denver Nuggets

Houston Rockets x Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans

Phoenix Suns x Utah Jazz

San Antonio Spurs x Miami Heat