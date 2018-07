LeBron é poupado, e Cleveland Cavaliers cai para o Wizards

Foi a 28.ª vitória do Wizards, apenas o décimo colocado do Leste, dois triunfos atrás do oitavo Chicago Bulls. O Cavaliers, por sua vez, ocupa a primeira colocação e já venceu 41 vezes em 58 partidas.

Mas no domingo, a equipe sequer assustou o Wizards, que foi para o último quarto vencendo por 96 a 70. Somente quando o time da capital norte-americana decidiu poupar seus principais atletas, no período final, o Cavaliers conseguiu se aproximar um pouco.

O grande destaque da noite foi o armador John Wall, autor de 21 pontos e 13 assistências. Otto Porter Jr. também terminou com 21 pontos. O cestinha, no entanto, saiu do lado do Cavaliers: Kyrie Irving, com 28 pontos.

Se o líder do Leste caiu ao poupar sua principal peça, o mesmo pode se dizer do segundo colocado. O Toronto Raptors decidiu descansar o armador Kyle Lowry depois da performance de 43 pontos na sexta-feira contra o Cavaliers e foi castigado por isso, ao perder para o Detroit Pistons por 114 a 101, fora de casa.

Foi o quarto triunfo seguido do Pistons, que é o nono colocado do Leste, somente uma vitória atrás do Bulls. Os 19 pontos e oito assistências de Reggie Jackson e os 15 pontos e 18 rebotes de Andre Drummond foram fundamentais para o resultado. Pelo Raptors, destaque para os 27 pontos do reserva Terence Ross.

Ainda no Leste, o quarto colocado Miami Heat somou sua 33.ª vitória ao derrota o New York Knicks por 98 a 81, mesmo fora de casa, na estreia de Joe Johnson. Ele terminou com 12 pontos, mas foi Dwyane Wade quem liderou o time da Flórida ao anotar 26 pontos. Carmelo Anthony, do Knicks, marcou 25.

Logo atrás do Heat, o Atlanta Hawks somou sua 33.ª vitória ao bater o Charlotte Hornets por 87 a 76, em casa, com 13 pontos e 16 rebotes de Al Horford. No Oeste, o sexto colocado Dallas Mavericks bateu o Minnesota Timberwolves por 128 a 101 no Texas, com 29 pontos de Chandler Parsons.

Confira os resultados de domingo da NBA:

Washington Wizards 113 x 99 Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks 87 x 76 Charlotte Hornets

Detroit Pistons 114 x 101 Toronto Raptors

Indiana Pacers 102 x 111 Portland Trail Blazers

Orlando Magic 130 x 106 Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks 128 x 101 Minnesota Timberwolves

New York Knicks 81 x 98 Miami Heat

Acompanhe as partidas da NBA nesta segunda-feira:

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers

Washington Wizards x Philadelphia 76ers

Boston Celtics x Utah Jazz

Milwaukee Bucks x Houston Rockets

Denver Nuggets x Memphis Grizzlies

Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers x Brooklyn Nets