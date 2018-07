LeBron é pré-selecionado para jogar Mundial de Basquete pelos EUA

NOVA YORK - A USA Basketball, a confederação norte-americana de basquete, divulgou nesta quinta-feira uma lista de 28 jogadores pré-selecionados para defender a seleção dos Estados Unidos no Mundial Masculino de Basquete deste ano, marcado para a Espanha, e na Olimpíada do Rio, em 2016, que conta com o astro LeBron James e outros dez jogadores que faturaram a medalha de ouro nos Jogos de Londres, em 2012.

Assim como LeBron, Carmelo Anthony também foi incluído na lista da seleção dos Estados Unidos, dirigida por Mike Krzyzewski. Assim, eles podem receber a chance de disputar a quarta Olimpíada e faturar a sua terceira medalha de ouro pela seleção norte-americana de basquete.

Kevin Durant, Chris Paul, Kevin Love, James Harden, Russell Westbrook, Deron Williams, Anthony Davis, Tyson Chandler e Andre Iguodala foram os outros jogadores selecionados que também participaram da vitoriosa campanha dos Estados Unidos na Olimpíada de Londres.

O único ausente, portanto, foi o astro Kobe Bryant, que anunciou anteriormente a sua decisão de não atuar mais internacionalmente pelos Estados Unidos. No momento, o seu foco está na recuperação de uma lesão no joelho direito, sofrida em dezembro.

Além dos campeões olímpicos, a relação de jogadores selecionados possui os seguintes nomes: Derrick Rose, Dwight Howard, Blake Griffin, Stephen Curry , LaMarcus Aldridge, Paul George, DeMarcus Cousins, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, David Lee, Bradley Beal, Kyle Korver, Damian Lillard, Andre Drummond, Kenneth Faried, Klay Thompson e Gordon Hayward.