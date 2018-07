LeBron erra lance livre no fim e Cavaliers perde para o 76ers na NBA

O Philadelphia 76ers derrotou o Cleveland Cavaliers por 132 a 130 na noite de sexta-feira, em casa, e roubou a terceira colocação do rival na Conferência Leste da NBA. O destaque da vitória foi o calouro Ben Simmons, que anotou seu 12º "triple-double" na temporada, com 27 pontos, 15 rebotes e 13 assistências.

LeBron James teve uma atuação apagada no primeiro tempo, mas acordou na etapa final e por pouco não garantiu uma virada histórica de sua equipa. Depois de descer para o intervalo com apenas nove pontos e com o Cavaliers quase 30 pontos atrás no marcador, ele deu show no terceiro e quarto quartos.

A principal estrela do Cavaliers marcou mais 35 pontos - foram 44 no total. E teve a chance de igualar o marcador a dois minutos do final, quando teve três lances livres para chutar. No entanto, acertou apenas o primeiro. Ele vacilou no segundo e errou de propósito o terceiro para tentar pegar o rebote, mas não deu certo.

A partida, mesmo assim, teve um sabor especial para o ala, que ultrapassou a marca de 31 mil pontos na carreira (31.002). Agora, ele se tornou o sétimo jogador da história com mais pontos na NBA. Está atrás apenas de Dirk Nowitzki (31.187), Wilt Chamberlain (31.419), Michael Jordan (32.292), Kobe Bryant (33.643), Karl Malone (36.928) e Kareem Abdul-Jabbar (38.387).

Com a vitória o 76ers assume a terceira colocação na tabela com 49 vitórias e 30 derrotas. O Cavaliers está em quarto lugar, com 49 vitórias e 31 derrotas.

HAWKS VENCE, MAS SEGUE NA LANTERNA

O Atlanta Hawks derrotou o Washington Wizards por 103 a 97, mas segue na última colocação da Conferência Leste com 23 vitórias e 57 derrotas. O Wizards, apesar do tropeço, continua na zona de classificação para os playoffs, em oitavo lugar, com 42 vitórias e 38 derrotas.

Taurean Prince anotou 23 pontos e foi o destaque dos Hawks na vitória. Tyler Dorsey também teve boa atuação marcou 22 pontos. Pelo lado do Wizards, Bradley Beal fez 32 pontos.

Confira os resultados desta sexta-feira na NBA:

Detroit Pistons 113 x 106 Dallas Mavericks

Orlando Magic 100 x 137 Charlotte Hornets

Philadelphia 76ers 132 x 130 Cleveland Cavaliers

Washington Wizards 97 x 103 Atlanta Hawks

Boston Celtics 111 x 104 Chicago Bulls

New York Knicks 122 x 98 Miami Heat

Toronto Raptors 98 x 73 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 93 x 94 Sacramento Kings

Phoenix Suns 103 x 122 New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers 96 x 113 Minnesota Timberwolves

Veja os jogos da rodada deste sábado:

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets

New York Knicks x Milwaukee Bucks

Chicago Bulls x Brooklyn Nets

Houston Rockets x Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors x New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers