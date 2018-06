LeBron erra no fim, Cavaliers cai para o Pacers e perde a terceira seguida na NBA

A fase do Cleveland Cavaliers definitivamente não é boa, e na rodada de sexta-feira da NBA, até LeBron James cometeu erro crasso na derrota para o Indiana Pacers. Fora de casa, o time de Ohio ficou boa parte do duelo em vantagem, mas levou a virada, caiu por 97 a 95 e somou a terceira derrota consecutiva na temporada, a sétima nas últimas nove partidas.

Ao contrário do que aconteceu nas derrotas das últimas rodadas contra Toronto Raptors (133 a 99) e Minnesota Timberwolves (127 a 99), o confronto de sexta foi bastante equilibrado. O resultado, porém, afastou o Cavaliers da briga pela liderança do Leste, com 26 vitórias, já a oito do Boston Celtics. O Pacers, por sua vez, chegou ao 22.º triunfo, ocupa a oitava posição da conferência e hoje fecharia a zona de classificados para os playoffs.

Na sexta, o Cavaliers começou embalado e parecia disposto a dar uma resposta à torcida pela má fase recente. A diferença chegou a 22 pontos no segundo quarto, mas já no terceiro, o Pacers reagiu e chegou a virar a partida. A cinco segundos para o fim, os donos da casa venciam por um ponto, mas a posse era do adversário. LeBron foi acionado e tentou uma jogada pelo fundo da quadra, mas pisou na linha, devolveu a posse ao time de Indiana e praticamente sacramentou o resultado.

Foram cinco perdas de bola de LeBron na partida, mas o astro terminou como cestinha mesmo assim, com 27 pontos, além de 11 assistências e oito rebotes. Kevin Love ainda contribuiu com 21 pontos e 10 rebotes. Pelo Pacers, destaque para Darren Collison (22 pontos), Victor Oladipo (19), Lance Stephenson (16 pontos e 11 rebotes) e Domantas Sabonis (12 pontos e 15 rebotes).

Se o líder do Leste caiu, o primeiro colocado do Oeste fez sua parte e venceu sem maiores dificuldades na sexta-feira. Após ser derrotado pelo Los Angeles Clippers na última rodada, o Golden State Warriors contou com a volta de Klay Thompson para bater o Milwaukee Bucks mesmo fora de casa, por 108 a 94.

Com uma lesão no tornozelo direito, Stephen Curry novamente ficou de fora. Mesmo assim, o Warriors começou arrasador e abriu 14 pontos de vantagem ao fim do primeiro tempo. O adversário até reagiu no terceiro período, mas os visitantes voltaram a arrancar no fim para confirmar o triunfo.

Foi a 34.ª vitória do Warriors, time de melhor campanha na temporada, que teve como destaques Kevin Durant (26 pontos, seis rebotes e seis assistências) e Draymond Green (21 pontos, 10 rebotes e sete assistências). Pelo Bucks, Giannis Antetokounmpo terminou com 23 pontos e sete rebotes, enquanto Eric Bledsoe marcou 21 pontos.

Na perseguição ao Warriors no Oeste, o Houston Rockets também venceu sem dificuldades na sexta-feira ao fazer 112 a 95 no Phoenix Suns, mesmo fora de casa. Foi o 30.º triunfo dos segundos colocados da conferência, enquanto o Suns perdeu pela 27.ª vez e é o 11.º.

Mesmo desfalcado de James Harden e de Nenê, o Rockets contou com os 25 pontos de Chris Paul e os 17, além de 16 rebotes, de Clint Capela para vencer. Ryan Anderson e Trevor Ariza ainda marcaram 18 pontos cada. Pelo Suns, destaque para os 27 pontos de Devin Booker e os 21 de T.J. Warren.

Quem também segue em alta no Oeste é o Minnesota Timberwolves. Quarto colocado da conferência, o time venceu pela 28.ª vez, sendo a quarta consecutiva, ao passar pelo New York Knicks na sexta-feira, por 118 a 108, em casa. Karl-Anthony Towns comandou o triunfo com 23 pontos, 15 rebotes e nove assistências, enquanto Taj Gibson contribuiu com 17 pontos. Pelo Knicks, destaque para os 18 pontos de Jarrett Jack e os 17, além de 10 rebotes, de Kristaps Porzingis.

Confira os resultados de sexta-feira na NBA:

Charlotte Hornets 99 x 88 Utah Jazz

Indiana Pacers 97 x 95 Cleveland Cavaliers

Washington Wizards 125 x 119 Orlando Magic

Atlanta Hawks 105 x 110 Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks 94 x 108 Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves 118 x 108 New York Knicks

New Orleans Pelicans 119 x 113 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 87 x 78 Memphis Grizzlies

Phoenix Suns 95 x 112 Houston Rockets

Acompanhe as partidas da NBA neste sábado:

Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers x Sacramento Kings

Charlotte Hornets x Oklahoma City Thunder

Washington Wizards x Brooklyn Nets

Toronto Raptors x Golden State Warriors

Chicago Bulls x Detroit Pistons

San Antonio Spurs x Denver Nuggets