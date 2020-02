LeBron escolhe Anthony Davis; Antetokounmpo fica com Embiid para o All-Star Game

LeBron James e Giannis Antetokounmpo escolheram nesta quinta-feira os jogadores das suas equipes para o All-Star Game da NBA, que acontece no dia 16 de fevereiro, no United Center, em Chicago. O astro do Los Angeles Lakers teve o direito de começar o draft e, como primeira escolha, optou por Anthony Davis, seu companheiro de equipe. Já o jogador do Milwaukee Bucks escolheu Joel Embiid, do Philadelphia 76ers.

Na sequência, LeBron escolheu Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Luka Doncic (Dallas Mavericks) e James Harden (Houston Rockets), sempre intercalando com Antetokounmpo, que optou por Pascal Siakam (Toronto Raptors), Kemba Walker (Boston Celtics) e Trae Young (Atlanta Hawks), nesta ordem.

A escolha dos reservas começou por Antetokounmpo, que, assim como o adversário entre os titulares, optou por um companheiro de equipe no Milwaukee Bucks, o ala Khris Middleton. Já LeBron convocou Damian Lillard, do Portland Trail Blazers.

A lista do jogador do Milwaukee Bucks foi fechada com: Bam Adebayo (Miami Heat), Rudy Gobert (Utah Jazz), Jimmy Butler (Miami Heat), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans) e, por último, Donovan Mitchell (Utah Jazz). Já o astro do Los Angeles Lakers optou por Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Jayson Tatum (Boston Celtics), Chris Paul (Oklahoma City Thunder), Russell Westbrook (Houston Rockets) e Domantas Sabonis (Indiana Pacers).

Nesta edição, o All-Star Game será diferente. Em uma homenagem ao astro Kobe Bryant, que morreu no dia 26 de janeiro, os times vão se enfrentar nos três primeiros quartos, com todos começando com o placar zerado e com um vencedor por período. No início do último quarto, o relógio será desativado e uma pontuação final será definida com base no acumulado da partida e mais 24 pontos, número da camisa que Kobe utilizou em dez das 20 temporadas na NBA.

Desta forma, os times vão jogar o último quarto sem tempo e o primeiro que alcançar o objetivo vai ser o vencedor do All-Star Game. Por exemplo, se o somatório dos três primeiros períodos for 100 a 95, a pontuação final prevista será de 124 pontos. A equipe com 100 pontos precisaria marcar 24 pontos antes de o time com 95 pontos marcar 29 e vice-versa.

Em outra homenagem, o time de LeBron vai usar em suas camisas o número dois, que Gianna, filha de Kobe e que morreu ao lado do pai no acidente de helicóptero, na Mamba Academy. Já a equipe de Antetokounmpo jogará com o número 24 às costas.

Além disso, todos os jogadores do All-Star Game vão ostentar um distintivo com nove estrelas, referência ao número de vítimas da tragédia. O mesmo ocorrerá nos eventos que antecederão a partida: o jogo dos novatos, no dia 14, o desafio de habilidades, o concurso de arremessos de três pontos e o de enterradas, todos no dia 15.

Confira os times do All-Star Game:

Time LeBron

Titulares:

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

James Harden (Houston Rockets)

Reservas:

Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Ben Simmons (Philadelphia 76ers)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Chris Paul (Oklahoma City Thunder)

Russell Westbrook (Houston Rockets)

Domantas Sabonis (Indiana Pacers)

Time Giannis

Titulares:

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Pascal Siakam (Toronto Raptors)

Kemba Walker (Boston Celtics)

Trae Young (Atlanta Hawks)

Reservas:

Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

Bam Adebayo (Miami Heat)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Jimmy Butler (Miami Heat)

Kyle Lowry (Toronto Raptors)

Brandon Ingram (New Orleans Pelicans)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)