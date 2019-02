LeBron escolhe Durant e Antetokounmpo fica com Curry para o All-Star Game

Pelo segundo ano consecutivo, LeBron James abriu o Draft do All-Star Game da NBA e optou por Kevin Durant, do Golden State Warriors, como a primeira escolha para o jogo festivo, em seleção realizada nesta quinta-feira. Já a primeira opção de Giannis Antetokounmpo para o seu time foi Stephen Curry.

LeBron, que liderou a votação para o All-Star Game, nunca havia revelado suas primeira escolha no Draft da partida no ano passado. Mas ao fazer sua seleção dessa vez, revelou que se tratou de uma escolha repetida. Já Antetokounmpo, que liderou a votação entre jogadores da Conferência Leste, optou por Curry, retribuindo a preferência do astro do Warriors no ano passado.

Depois, então, os capitães alternaram as escolhas. LeBron escolheu o ex-companheiro de equipe Kyrie Irving (Boston Celtics) em terceiro, Kawhi Leonard (Toronto Raptors) em quinto e James Harden (Houston Rockets) em sétimo, enquanto Antetokounmpo levou Joel Embiid (Philadelphia 76ers) em quarto e Paul George (Oklahoma City Thunder) em sexto, recebendo o último titular disponível, Kemba Walker (Charlotte Hornets).

Depois, foi a vez de os capitães selecionarem os reservas. Antetokounmpo escolheu o seu companheiro de Bucks, Khris Middleton na primeira chance. Já LeBron optou por Anthony Davis, do New Orleans Pelicans e que está ligado a uma possível transferência ao Los Angeles Lakers, o time do astro, ao fim da temporada.

Antetokounmpo ainda escolheu Nikola Jokic (Denver Nuggets), Blake Griffin (Detriot Pistons), D'Angelo Russell (Brooklyn Nets), Nikola Vcevic (Orlando Magic), Kyle Lowry (Toronto Raptors) e ainda recebeu Russell Westbrook (Thunder) em uma troca. E em uma seleção especial, ficou com Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks).

LeBron optou por Klay Thompson (Warriors), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Bradley Beal (Washington Wizards), além de Ben Simmons (Philadelphia 76ers), que chegou através da troca. E, em uma seleção especial, se juntou novamente a Dwyane Wade (Miami Heat).

A edição de 2019 do All-Star Game será disputada em Charlotte, no ginásio utilizado pelo Hornets, em 17 de fevereiro. No dia 15, será disputado os jogos das celebridades e dos novatos. E no sábado ocorrerão os desafios de três pontos, de enterradas e de habilidades.