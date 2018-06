LeBron espera por reação do Cavaliers em casa: 'Temos que jogar inconformados'

LeBron James foi muito bem marcado e teve atuação abaixo da média na derrota do Cleveland Cavaliers para o Golden State Warriors por 122 a 103 na noite de domingo. O resultado deixou a equipe de Oakland em vantagem de 2 a 0 no playoff da final da NBA. O principal astro da liga norte-americana de basquete agora projeta uma reação nos dois jogos que seu time fará em casa.

"Vou continuar fazendo meu trabalho e continuarei passando confiança para meus companheiros enquanto houver chances de vencermos. Essa é minha função e minha responsabilidade. É minha obrigação", declarou.

Apesar de não ter feito um de seus melhores jogos, quando se fala que LeBron fez um jogo abaixo da média não quer dizer que tenha feito uma partida ruim. Ele finalizou o segundo duelo da decisão com 29 pontos, nove rebotes e 13 assistências. No primeiro jogo da decisão, por exemplo, ele marcou 51 pontos.

"Estou incomodado com essa série e espero que meus companheiros também estejam. É ruim quando você faz tudo que tem que fazer e perde. Você prepara sua mente, seu corpo e acontece uma derrota. Mas nada que tire meu amor ao jogo. Continuo acordando todos os dias para tentar ser sempre melhor do que fui antes", prosseguiu.

As duas próximas partidas do playoff decisivo acontecerão em Cleveland. As equipes se enfrentaram novamente na quarta-feira e depois na sexta-feira. "Temos que nos concentrar agora para o terceiro jogo. Temos a oportunidade de jogar diante de nossos torcedores, onde temos feito grandes partidas. Temos que entrar em quadra inconformados e buscar a reação", disse Lebron.

CURRY COMEMORA RECORDE

Do outro lado, Stephen Curry está feliz da vida e até aqui tem sido o grande nome da série final. Na noite de domingo, o armador do Warriors teve uma atuação impressionante no último quarto, ao anotar 16 pontos - terminou com 33 no total. Ainda, bateu o recorde de acertos de bolas de três pontos em um jogo de playoff, com nove bolas anotadas de longa distância.

"Foi muito especial", disse. "Mas nunca me levanto e digo: 'vou bater o recorde dos três. Queríamos acertar nosso jogo. Foi uma noite que ficará na memória e espero que venham mais noites como essas nas próximas partidas", completou.