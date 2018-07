LeBron frustra grande noite de Wiggins e lidera triunfo do Cavaliers

LeBron James deu uma demonstração clara na noite de terça-feira de que, ao menos no que depender dele, tudo ficará bem no Cleveland Cavaliers enquanto Kevin Love estiver afastado das quadras por causa de uma lesão. Diante de um Minnesota Timberwolves embalado por uma grande atuação de Andrew Wiggins, o astro liderou o Cleveland Cavaliers na vitória por 116 a 108, fora de casa.

LeBron anotou 25 pontos, além de ter distribuído 14 assistências e recuperado oito rebotes. Channing Frye contribuiu com 21 pontos e dez rebotes ao ocupar a vaga de Love, que perderá as próximas seis semanas após realizar uma cirurgia no joelho esquerdo. Kyrie Irving também anotou 25 pontos, mas foi LeBron quem brilhou mais, especialmente por uma cesta de três decisiva, a dois minutos do fim do duelo, que deixou o time de Cleveland em vantagem de 112 a 106.

Wiggins marcou 41 pontos contra a equipe que o selecionou no Draft de 2014, mas nem o utilizou o cedendo ao Timberwolves, em uma negociação que envolveu a ida de Love para o Cavaliers. Karl-Anthony Towns anotou 26 pontos pelo Timberwolves, que encerrou uma série de seis jogos como mandante com apenas duas vitórias e está em antepenúltimo lugar na Conferência Oeste.

Mas o time de Minnesota falhou defensivamente ao permitir que o Cavaliers tivesse uma efetividade de 51% nos arremessos de quadra. Além disso, os líderes do Leste converteram 13 arremessos de três pontos.

OUTROS JOGOS

O Chicago Bulls manteve a sua supremacia diante do Toronto Raptors ao superar o time canadense pela 11ª vez consecutiva com o triunfo por 105 a 94, em casa. Doug McDermott registrou 20 pontos e Jimmy Butler somou 19 pontos e 12 assistências.

Taj Gibson marcou 14 pontos, Rajon Rondo fez 12 e o brasileiro Cristiano Felício também teve bom desempenho pelo Bulls, com dez pontos, seis rebotes e uma assistência nos 26 minutos em que jogou pelo Bulls. O time de Chicago chegou a abrir uma vantagem de 23 pontos e encerrou uma série de três derrotas do sétimo colocado do Leste.

O Raptors não supera o Bulls desde 31 de dezembro de 2013. Kyle Lowry liderou o time canadense com 22 pontos, enquanto DeMar DeRozan foi limitado a 18, dez a menos do que a sua média na temporada. Lucas Bebê acumulou sete pontos e três rebotes em 25 minutos pela equipe de Toronto, que sofreu o terceiro tropeço seguido e ocupa a quinta posição no Leste.

No outro jogo da rodada de terça-feira, o Sacramento Kings contou com 40 pontos e 12 rebotes de DeMarcus Cousins para superar o Los Angeles Lakers por 97 a 96, fora de casa, obtendo o quarto triunfo seguido. Lou Williams liderou o Lakers ao anotar 29 pontos.

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

