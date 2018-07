LeBron iguala recorde de assistências e lidera Cavaliers em vitória sobre o Hawks

Em um jogo no qual LeBron James igualou o seu recorde pessoal de assistências ao distribuir 17 passes que resultaram em cestas de sua equipe, o Cleveland Cavaliers venceu o Atlanta Hawks por 123 a 114, em casa, pela rodada desta terça-feira à noite na NBA, e passou a contabilizar 20 triunfos em 28 partidas nesta temporada regular.

Com o retrospecto, os atuais vice-campeões da liga de basquete dos Estados Unidos se mantiveram consolidados na vice-liderança da Conferência Leste da competição, que tem o Boston Celtics na primeira posição, com 23 vitórias em 29 jogos.

LeBron liderou o Cavaliers na vitória sobre o Hawks. Além das 17 assistências, marca que só havia conseguindo uma outra única vez em sua carreira (em triunfo por 140 a 135 sobre o Washington Wizards, na prorrogação, na temporada passada), o astro contabilizou 25 pontos, terminando a partida como maior cestinha, e ainda apanhou sete rebotes.

Essa também foi a 21ª derrota em 27 duelos da equipe de Atlanta, que amarga a lanterna da Conferência Leste. E Kevin Love também colaborou para esse retrospecto ruim dos visitantes ao ajudar o time da casa com um "double-double" de 17 pontos e 12 rebotes.

E o time de Cleveland não pôde contar nesta partida com Dwyane Wade, poupado por causa de dores no joelho. Sem o jogador, Kyle Korver entrou como substituto e não decepcionou ao marcar 19 pontos. Pelo lado do Hawks, o principal destaque foi Taurean Prince, com 24 pontos.

LEONARD ESTREIA E SPURS PERDE

Se o lanterna do Leste perdeu mais uma, o Dallas Mavericks, último colocado do Oeste, surpreendeu ao vencer o San Antonio Spurs por 95 a 89, em casa, em outro jogo da rodada desta terça-feira à noite na NBA.

Este confronto marcou a estreia de Kawhi Leonard, que só agora pôde defender o Spurs nesta temporada 2017/2018 por causa de grave lesão no quadríceps da perna esquerda. Porém, o astro só atuou durante 16 minutos e exibiu uma atuação discreta, com 13 pontos, seis rebotes e uma assistência.

Assim, a equipe de San Antonio desperdiçou uma boa oportunidade de encostar nos líderes Houston Rockets e Golden State Warriors na Conferência Oeste, agora com nove derrotas em 28 partidas na terceira posição. Já o time de Dallas ainda não conseguiu sair da lanterna desta mesma conferência, mas passou a contabilizar oito vitórias em um mesmo número de confrontos realizados.

Impulsionado por um bom desempenho coletivo, o Mavericks contou com Harrison Barnes terminando o duelo como maior cestinha, com 17 pontos, enquanto LaMarcus Aldridge foi o maior pontuador da partida, com 23.

Como consolo para a derrota no clássico texano, o Spurs teve o fato de que o Minnesota Timberwolves, seu principal perseguidor de momento no Oeste, foi superado em casa pelo Philadelphia 76ers por 118 a 112. Assim, a equipe segue distante da equipe de San Antonio, agora com 12 derrotas em 28 jogos na quarta posição, enquanto o time da Filadélfia segue firme na zona de classificação aos playoffs, em sétimo lugar do Leste, com 14 vitórias em 27 partidas.

MÁ FASE

O Detroit Pistons, por sua vez, amargou na rodada desta terça-feira à noite a sua sétima derrota seguida na NBA. Agora a equipe caiu diante do Denver Nuggets, em casa, por 103 a 84. Assim, a equipe vai vendo o risco de sair da zona de classificação aos playoffs aumentar a cada dia que passa.

Hoje na oitava posição do Leste, o Pistons teria a última vaga à próxima fase se a temporada regular tivesse terminado na última terça-feira, sendo que possui o mesmo retrospecto de 14 vitórias em 27 jogos do New York Knicks, atrás apenas nos critérios de desempate.

O Knicks colou de vez no Pistons ao bater o Los Angeles Lakers por 113 a 109, em casa, em resultado que fez a equipe da Califórnia ficar na 11ª posição do Oeste, agora com 16 derrotas em 26 partidas. Com o triunfo conquistado com autoridade fora de casa, o Nuggets se garantiu na quinta colocação do Oeste, na qual passou a contar com 15 vitórias em 27 jogos.

RESULTADOS DA NBA

Cleveland Cavaliers 123 x 114 Atlanta Hawks

Detroit Pistons 84 x 103 Denver Nuggets

New York Knicks 113 x 109 Los Angeles Lakers

Brooklyn Nets 103 x 98 Washington Wizards

Dallas Mavericks 95 x 89 San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves 112 x 118 Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 99 x 92 Phoenix Suns

JOGOS DESTA QUARTA

Indiana Pacers x Oklahoma City Thunder

Orlando Magic x Los Angeles Clippers

Washington Wizards x Memphis Grizzlies

Boston Celtics x Denver Nuggets

Miami Heat x Portland Trail Blazers

Chicago Bulls x Utah Jazz

New Orleans Pelicans x Milwaukee Bucks

Phoenix Suns x Toronto Raptors

Houston Rockets x Charlotte Hornets