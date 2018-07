LeBron James assina oficialmente contrato de 4 temporadas com Los Angeles Lakers

O astro LeBron James é oficialmente um jogador do Los Angeles Lakers. Nesta segunda-feira, oito dias depois da decisão do jogador de deixar o Cleveland Cavaliers e acertar com a franquia da Califórnia, o ala/armador assinou o contrato de US$ 153 milhões (R$ 596 milhões) por quatro temporadas. O craque da NBA postou uma foto ao lado de Rob Pelinka, gerente-geral do Lakers, e Rich Paul, seu empresário.

"Hoje (segunda-feira) é um grande dia para a organização do Lakers e para os fã do Lakers ao redor do mundo para dar as boas-vindas a LeBron James, tricampeão da NBA e quatro vezes MVP da NBA", disse Magic Johnson, pentacampeão da liga profissional norte-americana de basquete e presidente da franquia. "LeBron é especial, ele é o melhor jogador do mundo. Ele ama competir e é um líder incrível que só pensa em vencer e assegurar que seus companheiros tenham sucesso", completou.

O Los Angeles Lakers será o terceiro time na carreira do jogador de 33 anos, que venceu três títulos da NBA e disputou nove finais com Cleveland Cavaliers e Miami Heat. Logo após a assinatura do contrato, a franquia californiana usou suas redes sociais para dar as boas-vindas a LeBron James. "O Rei chegou", disse o post da equipe de Los Angeles.

A chegada de LeBron James inicia a retomada do Los Angeles Lakers após a Era Kobe Bryant, que se aposentou em 2016 após 20 anos jogando pela franquia. Sem disputar os playoffs há cinco anos - pior jejum da história -, a equipe de Los Angeles busca agora formar um elenco competitivo ao redor do novo astro.

Apesar de haver um interesse em Kawhi Leonard, que pediu ao San Antonio Spurs para ser trocado, o Lakers anunciou apenas veteranos de menor impacto no mercado atual da NBA até o momento: Rajon Rondo, Lance Stephenson e JaVale McGee.

Atualmente, o Lakers também conta com um jovem núcleo promissor, com destaques como os alas Brandon Ingram (20 anos) e Kyle Kuzma (22) e o armador Lonzo Ball (20). O time ainda renovou contrato com o armador Kentavious Caldwell-Pope, de 25 anos.