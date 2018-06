LeBron James atinge marca histórica e Cleveland Cavaliers supera o Chicago Bulls

Em um dia histórico para LeBron James, que atingiu mais um feito em sua consagrada carreira na NBA, o Cleveland Cavaliers confirmou o favoritismo na noite deste sábado e superou o Chicago Bulls por 114 a 109.

Grande destaque do jogo, LeBron liderou o Cavaliers e terminou com 33 pontos, 13 rebotes e 12 assistências. Anotou, assim, o seu 70º "triple-double" na carreira e tornou-se o sexto jogador a atingir a marca - também obtiveram Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138), Jason Kidd (107), Russell Westbrook (101) e Wilt Chamberlain (78).

Coroando a noite histórica de LeBron, o Cavaliers chegou ao 40º triunfo na temporada, ante 29 derrotas. Está, assim, em terceiro na Conferência Leste, enquanto o Chicago Bulls é apenas o 12º, com 24 triunfos.

Outra equipe a confirmar o favoritismo foi o Houston Rockets. Contando com mais uma grande atuação de James Harden, que fechou o duelo com 32 pontos, 11 rebotes e oito assistências, o time superou o New Orleans Pelicans por 107 a 101.

O bom triunfo manteve o Rockets na liderança geral da atual temporada da NBA. Soma, agora, 55 vitórias em 69 partidas, apenas duas a mais do que o Golden State Warriors, que também neste sábado derrotou o Phoenix Suns por 124 a 109.

Sem contar com Stephen Curry, Klay Thompson e Kevin Durant, todos lesionados, o atual campeão da NBA foi liderado por Quinn Cook, cestinha da equipe com 28 pontos. Draymond Green também se destacou com 11 rebotes e oito assistências, contribuindo ao resultado que manteve o time na vice-liderança da Conferência Oeste.

Ainda neste sábado, o Portland Trail Blazers alcançou o seu 12º triunfo consecutivo ao superar o Detroit Pistons por 100 a 87. Destaque para Damian Lillard, cestinha do jogo com 24 pontos. Foi a 43ª vitória na temporada da equipe, a terceira colocada da Conferência Oeste.

Confira os resultados da rodada deste sábado da NBA:

Milwaukee Bucks 122 x 117 Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans 101 x 107 Houston Rockets

Washington Wizards 109 x 102 Indiana Pacers

Brooklyn Nets 114 x 106 Dallas Mavericks

New York Knicks 124 x 101 Charlotte Hornets

Chicago Bulls 109 x 114 Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies 101 x 94 Denver Nuggets

San Antonio Spurs 117 x 101 Minnesota Timberwolves

Utah Jazz 103 x 97 Sacramento Kings

Phoenix Suns 109 x 124 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 100 x 87 Detroit Pistons

Confira os jogos deste domingo:

Toronto Raptors x Oklahoma City Thunder

New Orleans Pelicans x Boston Celtics

Minnesota Timberwolves x Houston Rockets

Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers