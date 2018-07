LeBron James brilha contra o Nets e deixa Heat a 1 triunfo da final do Leste

NOVA YORK - O Miami Heat contou com mais uma grande atuação de LeBron James para ficar próximo da classificação para a final da Conferência Leste da NBA. Na noite de segunda-feira, o astro liderou os atuais bicampeões da liga norte-americana de basquete na vitória por 102 a 96 sobre o Brooklyn Nets, em Nova York, levando a sua equipe a abrir 3 a 1 na série.

Assim, o Heat só precisa de mais um triunfo no confronto, válido pela segunda rodada dos playoffs da NBA, para se garantir na decisão da Conferência Leste. E a primeira chance será nesta quarta-feira, quando a equipe vai receber o Nets em seu ginásio.

Em Nova York, LeBron foi o cestinha da partida de segunda-feira ao anotar 49 pontos, igualando a melhor marca da sua carreira nos playoffs. O astro acertou 16 de 24 arremessos de quadra e 14 de 19 tiros livres, igualando a sua produção ofensiva em duelo entre Cleveland Cavaliers e Orlando Magic em 2009, pelas finais do Leste. E só não chegou aos 50 pontos na noite de segunda-feira por ter errado um lance livre a 1s1 do fim do quarto período.

Chris Bosh também foi decisivo ao fazer uma cesta de três pontos que deixou o time em vantagem de 97 a 94 a 57 segundos do encerramento do duelo. Joe Johnson anotou 18 pontos pelo Nets, dois a mais do que Paul Pierce.

Também na noite de segunda-feira, o Portland Trail Blazers evitou ser "varrido" nas semifinais da Conferência Oeste e se manteve vivo ao bater o San Antonio Spurs por 103 a 92, em casa. Assim, diminuiu a vantagem do oponente na série para 3 a 1. A quinta partida será disputada na próxima quarta-feira, em San Antonio, quando o Spurs tentará se classificar para a final de conferência pela terceira temporada consecutiva.

O francês Nicolas Batum marcou 14 pontos, obteve 14 rebotes e deu oito assistências pelo Blazers, que foi liderado por Damian Lillard, cestinha da partida com 25 pontos. Assim, a equipe conseguiu a sua primeira vitória na segunda rodada dos playoffs desde 2000.

Para isso, o Blazers também conseguiu conter o francês Tony Parker, que só anotou 14 pontos. E como o time de Portland chegou a ter uma vantagem de 20 pontos no último quarto, o técnico do Spurs, Gregg Popovich, até optou por poupar Parker e Tim Duncan nos minutos finais do duelo. O brasileiro Tiago Splitter permaneceu em quadra por 22 minutos pelo time de San Antonio e teve atuação apagada, com seis pontos, três rebotes e uma assistência.