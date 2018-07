LeBron James brilha de novo e Cleveland derrota Atlanta na NBA

Em mais uma noite inspirada, LeBron James comandou o Cleveland Cavaliers na vitória sobre o Atlanta Hawks por 127 a 94, na noite deste sábado. Depois de marcar 41 pontos na sexta, o ala anotou 32 diante de sua torcida e garantiu a quinta vitória do Cleveland na temporada da NBA.

Com novo brilho de LeBron, que registrou ainda seis e sete assistências, o time da casa dominou o rival desde o início e abriu boa vantagem ainda no primeiro quarto. Anderson Varejão anotou apenas dois pontos, mas se destacou nos demais fundamentos. Foram 10 rebotes e cinco assistências. Kyrie Irving também deu boa contribuição para o triunfo, com seus 20 pontos.

Pelo Atlanta, Paul Millsap foi o maior pontuador, com 16 acertos. Com o resultado, o Atlanta chegou a sua quarta derrota na temporada. Em compensação, soma cinco vitórias, assim como o Cleveland.

Além de Varejão, Nenê e Leandrinho entraram em quadra na noite passada. Jogando em casa, o primeiro foi o cestinha da vitória do Washington Wizards sobre o Orlando Magic pelo placar de 98 a 93. Ele anotou 16 pontos, assim como Kris Humphries. Sua equipe faturou a terceira vitória seguida na temporada.

Também atuando diante da torcida, Leandrinho anotou quatro pontos e registrou quatro rebotes e duas assistências nos 15 minutos em que esteve em quadra no triunfo do Golden State Warriors sobre o Charlotte Hornets por 112 a 87.

Confira os resultados da noite de sábado: Washington Wizards 98 x 93 Orlando Magic Cleveland Cavaliers 127 x 94 Atlanta Hawks Toronto Raptors 111 x 93 Utah Jazz Chicago Bulls 90 x 99 Indiana Pacers Memphis Grizzlies 95 x 88 Detroit Pistons Dallas Mavericks 131 x 117 Minnesota Timberwolves Portland Trail Blazers 97 x 87 Brooklyn Nets Sacramento Kings 94 x 91 San Antonio Spurs Golden State Warriors 112 x 87 Charlotte Hornets Los Angeles Clippers 120 x 107 Phoenix Suns