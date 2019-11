LeBron James brilha e Lakers faturam 8ª vitória consecutiva na NBA

Em mais uma noite inspirada de LeBron James, o Los Angeles Lakers venceu o San Antonio Spurs por 114 a 104, fora de casa, e acumulou sua oitava vitória consecutiva na NBA. O astro liderou os visitantes com um "double-double" de 33 pontos e 13 assistências, além de pegar três rebotes.

LeBron teve a ajuda de Anthony Davis novamente. O companheiro de time também anotou um "double-double", de 19 pontos e 12 rebotes, além de dar seis assistências. E Kentavious Caldwell-Pope contribuiu com 14 pontos. Pelos Spurs, o destaque foi LaMarcus Aldridge, responsável por 30 pontos. DeMar DeRozan contribuiu com 22.

Com sua oitava vitória consecutiva, os Lakers lidera a Conferência Oeste, com 15 triunfos e duas derrotas, e segue dono da melhor campanha do campeonato até agora. Já os Spurs segue trajetória oposta, com apenas seis vitórias e 12 derrotas, na antepenúltima posição da mesma tabela.

Em situação ainda mais difícil está o Golden State Warriors. Nesta segunda, os atuais vice-campeões da NBA sofreram a 10ª derrota nos últimos 11 jogos, ao serem batidos pelo Oklahoma City Thunder por 100 a 97, diante de sua torcida. Os anfitriões lideraram o placar durante a maior parte do jogo, mas levaram 13 pontos seguidos no fim.

O reserva Dennis Schroder liderou o Thunder, com 22 pontos, e teve a companhia de Chris Paul, com 20. Ainda sem poder contar com seus principais jogadores, machucados, os Warriors contaram com 25 pontos de Glenn Robinson III e 24 de Ky Bowman. A equipe segue na lanterna do Oeste, com apenas três vitórias e 15 derrotas. Já o Thunder é o 10º colocado, com seis triunfos e dez derrotas.

Pela Conferência Leste, o destaque da rodada foi o Milwaukee Bucks, sensação da temporada passada. Aos poucos, a equipe vem recuperando o status construído no último campeonato, apesar da decepção nos playoffs. Nesta segunda, venceu o Utah Jazz por 122 a 118, fora de casa.

E, como era recorrente na temporada, passada, os Bucks foram liderados por Giannis Antetokounmpo. O grego anotou nada menos que 50 pontos, seu recorde no campeonato até agora, com direito a um "double-double", ao registrar também 14 rebotes. Pela 17ª vez seguida, ele obteve dois dígitos em dois fundamentos diferentes.

Wesley Matthews ainda ajudou com 19 pontos e Eric Bledsoe, com 13, para os visitantes. Pelo Jazz, o destaque foi Bojan Bogdanovic, com 24 pontos, e Donovan Mitchell, com 20. Foi a oitava vitória consecutiva dos Bucks, líderes da Conferência Leste, com 14 vitórias e três derrotas. O Jazz é o sexto do Oeste, com 11 vitórias e seis revezes.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Cleveland Cavaliers 106 x 108 Brooklyn Nets

Orlando Magic 88 x 103 Detroit Pistons

Memphis Grizzlies 114 x 126 Indiana Pacers

Atlanta Hawks 113 x 125 Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings 102 x 103 Boston Celtics

Charlotte Hornets 100 x 117 Miami Heat

Philadelphia 76ers 96 x 101 Toronto Raptors

Chicago Bulls 94 x 117 Portland Trail Blazers

Utah Jazz 118 x 122 Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs 104 x 114 Los Angeles Lakers

Golden State Warriors 97 x 100 Oklahoma City Thunder

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers

Denver Nuggets x Washington Wizards