LeBron James brilha e Miami Heat vence Cavaliers

LeBron James brilhou nesta quinta-feira em seu reencontro com o Cleveland Cavaliers na NBA. Calando vaias e xingamentos disparados das arquibancadas, o astro marcou 38 pontos e liderou o Miami Heat na tranquila vitória sobre sua ex-equipe, por 118 a 90.

Esta foi uma das melhores atuações do badalado Miami Heat na temporada, que ainda não engrenou mesmo contando com estrelas como Dwyane Wade e Chris Bosh, além do próprio LeBron. Com o bom resultado obtido em Cleveland, a equipe chegou ao 12.º triunfo em 20 partidas.

Mesmo com a revolta da torcida adversária, que não perdoou sua saída para o Miami após o término da última temporada, LeBron foi decisivo desde o primeiro quarto na partida desta quinta. Assim, ele terminou com 38 pontos, oito assistências e não cometeu nenhum desperdício de bola. Dwyane Wade também foi bem e anotou 22 pontos, sete a mais do que Chris Bosh.

Pelo lado do Cavaliers, o brasileiro Anderson Varejão fez partida discreta e jogou pouco menos de 25 minutos, terminando apenas com quatro pontos e oito rebotes. O cestinha do time foi Daniel Gibson, com 21 pontos.

Ainda nesta quinta-feira, o Phoenix Suns pouco se importou com o mando adversário e derrotou o Golden State Warriors por 107 a 101. Destaque para os 25 pontos de Jason Richardson e para as 16 assistências de Steve Nash. Monta Ellis, por sua vez, terminou com 38 pontos, mas não impediu a derrota.

Resultados desta quinta-feira:

Cleveland Cavaliers 90 x 118 Miami Heat

Golden State Warriors 101 x 107 Phoenix Suns

