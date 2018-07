LeBron James brilha em 11ª vitória seguida do Miami

LeBron James conseguiu um "triple-double" na partida, com 32 pontos, 11 rebotes e dez assistências. Chris Bosh e Dwyane Wade, os outros astros do Heat, anotaram 26 pontos cada. Amare Stoudemire somou 24 pontos e 14 rebotes para o Knicks, que teve o italiano Danilo Gallinari como cestinha, com 25 pontos. Wilson Chandler terminou o jogo com 17 pontos e dez rebotes.

O Toronto Raptors superou o New Jersey Nets por 98 a 92, em casa, com dez pontos do brasileiro Leandrinho Barbosa. O italiano Andrea Bargani anotou 32 pontos, o lituano Linas Kleiza somou 18 pontos e 12 rebotes, e o espanhol Jose Calderon terminou o jogo com 15 pontos e 14 assistências para a franquia canadense. Brook Lopez, com 20 pontos, e Kris Humphries, com 12 pontos e 12 rebotes, foram os destaques do Nets.

Fora de casa, o Cleveland Cavaliers foi derrotado por 108 a 99 pelo Indiana Pacers, mesmo com a boa atuação do brasileiro Anderson Varejão, que terminou o jogo com 15 pontos e seis rebotes. Mo Williams foi o outro destaque do Cavaliers, com 22 pontos e 11 rebotes. Danny Granger, do Pacers, foi o cestinha da partida, com 30 pontos, e ainda obteve 12 rebotes.

O Los Angeles Lakers conquistou a quarta vitória consecutiva ao bater o Philadelphia 76ers por 93 a 81, fora de casa. Lamar Odom foi o cestinha do jogo, com 28 pontos, e Pau Gasol somou 19 pontos e 13 rebotes. Spencer Hawes, com 18 pontos e 13 rebotes, foi o principal jogador do 76ers.

Resultados de 17 de dezembro:

Indiana Pacers 108 x 99 Cleveland Cavaliers

New York Knicks 91 x 113 Miami Heat

Philadelphia 76ers 81 x 93 Los Angeles Lakers

Toronto Raptors 98 x 92 New Jersey Nets

Atlanta Hawks 90 x 85 Charlotte Bobcats

Detroit Pistons 88 x 109 Los Angeles Clippers

New Orleans Hornets 100 x 71 Utah Jazz

Oklahoma City Thunder 102 x 87 Sacramento Kings

Houston Rockets 103 x 87 Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks 106 x 91 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 107 x 102 Minnesota Timberwolves

Jogos de 18 de dezembro:

Orlando Magic x Philadelphia 76ers

Washington Wizards x Miami Heat

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

Chicago Bulls x Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks x Utah Jazz

San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers x Golden State Warriors