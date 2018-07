LeBron James brilha, Miami Heat ganha e segue na cola do Indiana Pacers

MIAMI - Com 26 pontos de LeBron James, o Miami Heat sofreu um pouco, mas venceu o Charlotte Bobcats por 99 a 98, em casa, na rodada deste domingo da NBA, e seguiu a sua perseguição ao Indiana Pacers, líder da Conferência Leste, que na mesma noite passou pelo Los Angeles Clippers por 105 a 100, fora de casa.

Com o resultado, o atual bicampeão da NBA agora acumula 14 vitórias em 17 jogos na temporada regular, enquanto o Pacers tem 16 triunfos com o mesmo número de confrontos realizados.

Cestinha do Heat no duelo deste domingo, Lebron ainda ajudou a sua equipe com cinco rebotes e quatro assistências. Chris Bosh, com 22 pontos e nove rebotes, foi outro destaque da equipe de Miami, que ainda teve Dwyane Wade contabilizando 17 pontos.

Pelo lado do Bobcats, Kemba Walker fez 27 pontos e se destacou como cestinha do jogo, cujo vencedor só foi ser definido no minuto final, sendo que o Heat precisou conseguir uma virada no quarto final, vencido pela franquia por 38 a 25.

Outro time que brilhou nesta rodada de domingo foi o Portland Trail Blazers. O time se garantiu na liderança da Conferência Oeste ao bater o Los Angeles Lakers por 114 a 108, fora de casa, onde foi empurrado por belas atuações de Joel Freeland, autor de 26 pontos e nove assistências, e LaMarcus Aldridge, com 27 pontos e nove rebotes. Pelo lado do Lakers, Xavier Henry foi o maior pontuador, também com 27 ao total, enquanto Jodie Meeks anotou 20.

KEVIN DURANT DÁ SHOW

O Oklahoma City Thunder assegurou a terceira posição da Conferência Oeste na rodada deste domingo ao bater o Minnesota Timberwolves por 113 a 103, em casa. O grande nome da partida foi o astro Kevin Durant, que anotou um "triple-double" de 32 pontos, 12 assistências e 10 rebotes.

Desta forma, Durant liderou o time que agora tem 12 vitórias em 15 jogos, ficando atrás apenas do líder Blazers e do vice-líder San Antonio Spurs, ambos com 14 triunfos e três derrotas.

KNICKS EM QUEDA LIVRE

O New York Knicks segue decepcionando nesta temporada da NBA. O time acumulou na rodada deste domingo a sua nona derrota seguida ao cair por 103 a 99 diante do New Orleans Pelicans, em pleno Madison Square Garden. Assim, amarga a penúltima posição da Conferência Oeste, com apenas três vitórias em 16 jogos, ficando à frente apenas do Milwaukee Bucks.

Nem a boa atuação do astro Carmelo Anthony, que teve um "double-double" de 23 pontos e 10 rebotes, foi capaz de garantir o fim do jejum ao Knicks, que viu Tyreke Evans e Ryan Anderson brilharem pelo Pelicans com 24 e 31 pontos, respectivamente.

Confira os resultados da rodada de domingo na NBA:

Toronto Raptors 98 x 112 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 100 x 105 Indiana Pacers

Detroit Pistons 115 x 100 Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 113 x 115 Golden State Warriors

Miami Heat 99 x 98 Charlotte Bobcats

Oklahoma City Thunder 113 x 103 Minnesota Timberwolves

New York Knicks 99 x 103 New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers 108 x 114 Portland Trail Blazers

Confira os jogos desta segunda-feira:

Washington Wizards x Orlando Magic

Chicago Bulls x New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs x Atlanta Hawks

Utah Jazz x Houston Rockets

Portland Trail Blazers x Indiana Pacers