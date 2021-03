LeBron James coloca à venda mansão de 882 m² avaliada em R$ 112 milhões

O astro do basquete americano LeBron James colocou sua mansão, localizada no bairro de Brentwood, em Los Angeles, à venda. A propriedade, avaliada em cerca de US$ 20 milhões (R$ 112 milhões), tem 882 m², seis quartos e oito banheiros. O imóvel ainda possui uma piscina de seis metros de comprimento. A mansão também foi reformada para ter quatro lareiras, sala de mídia e de jogos, biblioteca, academia e sala de estudos. Caso o novo proprietário não queira subir as escadas, é possível acessar os andares superiores do imóvel por um elevador.

LeBron comprou a mansão em 2015. O valor do imóvel desvalorizou. Na época, o jogador de basquete gastou US$ 5 milhões a mais do que gastaria hoje para tê-la. A propriedade já foi alvo de vândalos. Em 2017, os portões da residência foram pichados com insultos racistas ao craque da NBA.

No ano passado, LeBron comprou uma mansão ainda maior, de 10.117 m². A propriedade é avaliada em US$ 36,8 milhões (R$ 200 milhões). Ela fica em em Beverly Hills e já perteceu a Katharine Hepburn, lenda hollywoodiana que venceu quatro estatuetas do Oscar de melhor atriz. LeBron continua sendo um dos maiores nomes do basquete dos Estados Unidos. Aos 36 anos, ele continua quebrando recordes e conduzindo seu Los Angeles Lakers na temporada.