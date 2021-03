LeBron James compartilha primeiras imagens oficiais de Space Jam 2

LeBron James está animado para o lançamento do novo filme de Space Jam. Em suas redes sociais, o astro do Los Angeles Lakers compartilhou as primeiras imagens oficiais do longa, inicialmente divulgadas pela revista Entertainment Weekly, demonstrando bastante empolgação.

"Vocês não estão preparados para essa equipe! Vamos lá!", escreveu em suas redes sociais. As imagens mostram LeBron ao lado de todos os Looney Tunes, além de uma em que usa o uniforme do time dos personagens e parece fazer uma enterrada e outra em que ele e Piu-Piu olham torto para alguém que está fora do campo de visão.

O filme está previsto para ser lançado em 16 de julho de 2021 e terá LeBron e o filho do astro nos papéis principais. Além dos dois, outros jogadores e jogadoras de basquete estarão presentes no longa: Anthony Davis, do Los Angeles Lakers, Damian Lillard, do Portland Trail Blazers, Klay Thompson, do Golden State Warriors, e as atletas da WNBA Diana Taurasi, do Phoenix Mercury e Nneka Ogwumike e Chiney Ogwumike, ambas do Los Angeles Sparks.

Uma sinopse do filme já foi divulgada na imprensa, embora não de forma oficial: "Durante uma viagem aos estúdios da Warner Bros, a estrela da NBA, LeBron James e seu filho acidentalmente ficam presos dentro do mundo que contem todas as histórias e personagens da Warner Bros, onde tudo está sob o controle de uma força corrompida extremamente poderosa chamada Al G (interpretada por Don Cheadle). Com a ajuda de Pernalonga, LeBron precisa navegar através desse mundo nunca antes imaginado, cheio de cenas de filmes icônicos e personagens clássicos, conforme ele tenta reunir os Looney Tunes e resgatar seu filho. Para voltar para casa, LeBron e os Looney Tunes precisarão desvendar o misterioso plano de Al G e vencer um jogo de basquete épico contra a versão gamificada das maiores estrelas da NBA".