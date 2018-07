Lebron James confirma sua volta ao Cleveland Cavaliers após 4 anos

O ala retornou ao Cleveland depois de quatro anos no Miami Heat. Na Flórida, LeBron conquistou dois títulos e disputou quatro finais da NBA. "A coisa mais difícil é deixar o que construímos com aqueles caras. Eu conversei com alguns deles e vou conversar com outros. Nada vai apagar o que conquistamos", afirmou LeBron, citando Dwyane Wade e Chris Bosh.

Agora ele voltará ao Cleveland para terminar o trabalho que iniciou em 2003, quando foi selecionado na primeira posição do Draft, e não foi concluído. Foram sete anos na franquia de Ohio, uma final e nenhum título.

A saída para Miami foi bastante traumática. O ato foi considerado uma traição pelos torcedores do Cavaliers, que queimaram as camisas do jogador e destruíram o enorme outdoor com sua imagem.

Além disso, o dono da equipe, Dan Gilbert, postou um texto bastante agressivo no site da equipe. O documento só foi retirado do ar poucos dias antes do anúncio e era um indício forte de que LeBron iria voltar.