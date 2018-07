LeBron James dá show e Cleveland derrota Boston fora na NBA

LeBron James mostrou na noite desta sexta-feira porque foi tão desejado pela diretoria do Cleveland Cavaliers na atual temporada, após saída polêmica da equipe, em 2010. O ala fez a diferença na rodada da NBA ao liderar o Cleveland em grande virada sobre o Boston Celtics, fora de casa, pelo apertado placar de 122 a 121.

Com 41 pontos de LeBron, o time visitante buscou a virada no segundos finais da partida depois de iniciar o último quarto com 17 pontos de desvantagem. Kyrie Irving também contribuiu, ao anotar 27 pontos. Kevin Love registrou um double double de 12 pontos e 15 rebotes. E o brasileiro Anderson Varejão marcou ainda 16 pontos.

Diante do bom rendimento geral do Cleveland, além do brilho individual de LeBron, o Boston não conseguiu sustentar a vantagem obtida no início do jogo, a partir dos desempenhos de Kelly Olynyk, com 21 pontos, Jared Sullinger, com double double de 10 rebotes e 19 pontos, e Rajon Rondo, responsável por 16 assistências.

Para LeBron James, a vitória teve gosto especial. Com sua performance, ele se tornou o 24º maior pontuador da história da NBA, agora com 23.360 pontos. Ele deixou para trás o ex-pivô Robert Parish, curiosamente um ídolo do Boston, que registrou 23.334.

Em outro grande duelo da noite, o San Antonio Spurs bateu o Los Angeles Lakers por 93 a 80, longe dos seus domínios. Ainda sem Tiago Splitter, com lesão na panturrilha, os visitantes contaram com a experiência de Tim Duncan, autor de 13 pontos e 11 rebotes. E Tony Parker contribuiu com 11 pontos e 9 assistências.

Do lado dos anfitriões, Kobe Bryant foi completamente ofuscado pelos rivais. Em uma de suas piores noites na NBA, marcou apenas 9 pontos. A responsabilidade acabou recaindo sobre Carlos Boozer, autor de 19 pontos, e Jordan Hill, com um double double de 10 pontos e 11 rebotes. O Lakers vem registrando seu pior início de temporada até agora.

Ainda na noite de sexta, o Houston Rockets sofreu em casa, mas conseguiu bater o modesto Philadelphia 76ers, que vinha de uma surra histórica para o Dallas Mavericks na noite anterior. Graças a James Harden, os anfitriões venceram por 88 a 87, com uma cesta nos últimos segundos da partida. Harden finalizou a partida com 35 pontos.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Indiana Pacers 87 x 108 Denver Nuggets

Orlando Magic 101 x 85 Milwaukee Bucks Atlanta Hawks 114 x 103 Miami Heat Boston Celtics 121 x 122 Cleveland Cavaliers New York Knicks 100 x 102 Utah Jazz Houston Rockets 88 x 87 Philadelphia Sixers New Orleans Pelicans 139 x 91 Minnesota Timberwolves Phoenix Suns 95 x 103 Charlotte Hornets Los Angeles Lakers 80 x 93 San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder 89 x 96 Detroit Pistons

Jogos deste sábado: