LeBron James dá show e Lakers derrotam o Jazz de virada na NBA; Nets batem os Knicks

Com uma atuação espetacular no quarto derradeiro do jogo, LeBron James conduziu o Los Angeles Lakers à vitória de virada sobre o Utah Jazz por 106 a 101, encerrando em grande estilo a rodada de quarta-feira da temporada regular da NBA. Apesar da vitória em casa, em Los Angeles, o time da Califórnia tem motivo para lamentar: Anthony Davis sofreu forte torção no tornozelo direito durante o segundo período e passará por exames complementares para saber a extensão da lesão.

LeBron James foi um autêntico maestro. Chamou para si a responsabilidade na reta final e impulsionou os locais à sensacional reação. Ao todo, o astro registrou 33 pontos, oito rebotes, seis assistências e dois roubos de bola.

Mesmo jogando apenas 17 minutos, Anthony Davis acabou sendo o segundo melhor anotador dos Lakers com 17, ao lado do armador Russell Westbrook. Vale destacar a excelente entrada do novato Austin Reaves, que ajudou com muita disposição e importantes nove pontos, quatro rebotes e duas assistências.

Donovan Mitchell jogou muita bola, mas não conseguiu fazer a diferença no fim para o Jazz. Com 37 pontos, o armador terminou como o cestinha maior do jogo. Bojan Bogdanovic começou muito bem, mas caiu no decorrer da partida. Mesmo assim, fechou como o segundo entre os pontuadores dos visitantes com 15.

NETS AMPLIAM SEQUÊNCIA DE VITÓRIAS

Em Nova York, o ginásio Madison Square Garden recebeu o duelo local entre New York Knicks e Brooklyn Nets. Os visitantes, que já vinham de uma vitória sobre o Sacramento Kings, conseguiram manter a boa sequência e superaram os donos da casa por 111 a 106, apesar de não ter sido uma partida fácil.

Ainda sem Kevin Durant em razão de uma lesão no joelho, os Nets ficaram atrás do placar na maior parte do jogo, mas souberam administrar a ansiedade e reverteram o marcador, mesmo depois de ficarem 28 pontos atrás do placar em dado momento.

Vindo do banco de reservas, o armador Cam Thomas fez uma excelente partida anotando 21 pontos, quatro rebotes e duas assistências em 30 minutos em quadra. Destaque também para Seth Curry, que marcou 20 pontos e seis assistências.

Pelo lado mandante, que não teve o lesionado R.J. Barrett, o grande destaque foi Julius Randle, que anotou um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) com 31 pontos, 10 rebotes e três assistências. É o sétimo jogo seguido em que Randle marca mais de 25 pontos. Evan Fournier (16 pontos), Kemba Walker (nove pontos), Quentin Grimes (oito pontos) e Mitchell Robinson (dois pontos) completam a formação inicial.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Orlando Magic 109 x 130 Atlanta Hawks

Boston Celtics 111 x 112 Detroit Pistons

Indiana Pacers 113 x 108 Washington Wizards

New York Knicks 106 x 111 Brooklyn Nets

Chicago Bulls 125 x 118 Sacramento Kings

Memphis Grizzlies 119 x 123 Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves 91 x 103 Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder 106 x 114 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 124 x 121 Houston Rockets

Golden State Warriors 116 x 117 Denver Nuggets

Los Angeles Lakers 106 x 101 Utah Jazz

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Miami Heat

Brooklyn Nets x Washington Wizards

New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers

Los Angeles Clippers x Houston Rockets