LeBron James decepciona, Pacers vencem Heat e seguem vivos no Leste

INDIANÁPOLIS - O Indiana Pacers entrou em quadra com a corda no pescoço, mas venceu o Miami Heat em casa, na noite de quarta-feira, e sobreviveu na decisão da Conferência Leste da NBA. No jogo 5 da série melhor de sete, os anfitriões contaram com uma atuação para ser esquecida de LeBron James, que sofreu com problema de faltas, pouco atuou e anotou apenas sete pontos, para vencer por 93 a 90.

Apesar da derrota, o Miami Heat segue liderando a série por 3 a 2 e terá nova chance de fechá-la já na sexta-feira, atuando em casa. Caso o Pacers volte a vencer, o jogo 7 será disputado no domingo, em Indianápolis. Quem avançar, enfrentará na decisão da NBA o vencedor da Conferência Oeste. San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder estão empatados em 2 a 2 e o jogo 5 acontecerá nesta quinta, em San Antonio.

Depois de três derrotas consecutivas, o Pacers entrou em quadra com uma postura diferente no jogo de quarta, determinado a diminuir o prejuízo na série, e largou na frente. Logo no começo do segundo período, LeBron James cometeu sua terceira falta e precisou ir para o banco. Parecia que os donos da casa disparariam, mas o Heat superou a ausência de seu astro, virou e abriu vantagem.

Na volta para o segundo tempo, LeBron retornou à quadra, mas novamente cometeu faltas cedo, chegou a cinco e precisou deixar a partida. Dessa vez, no entanto, o Pacers finalmente soube aproveitar, graças a Paul George. Depois de um primeiro tempo ruim, tendo anotado apenas seis pontos, marcou 10 pontos somente no terceiro período e viu seu time ficar à frente mais uma vez.

O quarto período foi o mais disputado. Com LeBron de volta à quadra, o Heat equilibrou e chegou aos últimos minutos com apenas três pontos de desvantagem. Mas Paul George estava mesmo no seu dia e teve atuação extraordinária no período final, marcou 21 pontos e selou o triunfo.

O ala terminou como cestinha da partida, com 37 pontos, e contou com o auxílio de David West (19 pontos e nove rebotes) e Roy Hibbert (10 pontos e 13 rebotes) para levar o Pacers à vitória. Pelo Heat, Chris Bosh anotou 20 pontos e 10 rebotes, e Dwyane Wade e Rashard Lewis marcaram 18 pontos cada um.