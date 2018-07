LeBron James diz não saber se disputará Olimpíada no Rio

No Rio de Janeiro para a disputa do amistoso de pré-temporada diante do Miami Heat no sábado, o astro do basquete LeBron James ainda não sabe se voltará ao Brasil daqui dois anos. O jogador do Cleveland Cavaliers admitiu que não decidiu sobre sua participação pela seleção norte-americana nos Jogos Olímpicos de 2016.

"Eu estou indeciso", declarou o jogador após um treinamento no ginásio do Flamengo, na Gávea, nesta sexta-feira. "Não saberei até 2016. Eu tenho dois anos ainda. Tenho muito tempo", completou.

LeBron participou das últimas três Olimpíadas com os Estados Unidos, conquistando três medalhas: duas de ouro, em Pequim/2008 e Londres/2012, e uma de bronze, em Atenas/2004. Se o grande astro do Cleveland Cavaliers está em dúvida sobre os Jogos do Rio, seus companheiros parecem empolgados para voltar ao Brasil em 2016.

"Jogar pelo meu país trouxe muitas coisas boas à minha carreira. Me deu uma grande oportunidade de melhorar. Vestir as cores dos Estados Unidos é uma ótima forma de me sentir patriota. Espero ter uma nova chance em 2016", disse Kevin Love. "Obviamente estar na seleção é uma grande honra", comentou Kyrie Irving.