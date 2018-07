LeBron James é eleito o melhor jogador da NBA; Kobe é apenas o 21º

Maior campeonato de basquete do planeta, a NBA é repleta de grandes estrelas e, a cada ano, novos jogadores despontam como craques e deixam o torneio ainda mais difícil e disputado. Mas mesmo com todos esses grandes nomes, o site norte-americano HoopsHype, especializado em basquete, elegeu os 25 melhores jogadores da liga. Entre os primeiros colocados, nenhuma novidade, com LeBron James e Kevin Durant encabeçando a lista. O terceiro colocado, porém, é sim uma grande novidade, com a presença de Anthony Davis, ala/pivô do New Orleans Pelicans. O atleta, de apenas 21 anos, desbancou nomes de peso, como por exemplo Kobe Bryant, que aparece apenas na 21ª posição.

Considerado um dos melhores da história e perto de se tornar o terceiro maior cestinha em todos os tempos na NBA, Kobe Bryant jã não tem o mesmo brilho de outrora, mas ainda é o grande condutor do Los Angeles Lakers e sonha com o seu sexto título da liga. Apesar disso, sua presença tão "embaixo" na lista é justificada pela contusão que tirou o astro de praticamente toda a última temporada da NBA. Por esse mesmo motivo, se explica também as ausências de Derrick Rose, armador do Chicago Bulls e Paul George, ala do Indiana Pacers, entre os eleitos.

Entre os dez melhores ranqueados, destaque para as duplas Chris Paul/Blake Griffin, do Los Angeles Clippers e Dwight Howard/James Harden, que defendem o Houston Rockets e a cada dia melhoram o entrosamento e dão mais show em quadra. Tony Parker, armador do campeão San Antonio Spurs é o 10º, seguido por Carmelo Anthony, grande estrela do New York Knicks. Na sequência, o domínio é dos pivôs, com oito atletas "de garrafão" nas nove próximas posições, entre eles LaMarcus Aldridge, grande destaque do Portland Trail Blazers e Chris Bosh, do Miami Heat. Do Heat, também, aparece Dwyane Wade, na 22ª posição, uma à frente de Kyrie irving, atleta que, segundo LeBron James, o fez trocar o time da Flórida pelos Cavaliers.

OS 25 MELHORES JOGADORES DA NBA:

1- LeBron James (Cleveland Cavaliers)

2- Kevin Durant (Oklahoma City Thunder)

3- Anthony Davis (New Orleans Pelicans)

4- Chris Paul (Los Angeles Clippers)

5- Blake Griffin (Los Angeles Clippers)

6- Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder)

7- Stephen Curry (Golden State Warriors)

8- Dwight Howard (Houston Rockets)

9- James Harden (Houston Rockets)

10- Tony Parker (San Antonio Spurs)

11- Carmelo Anthony (New York Knicks)

12- Kevin Love (Cleveland Cavaliers)

13- LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers)

14- Tim Duncan (San Antonio Spurs)

15- Al Jefferson (Charlotte Hornets)

16- Chris Bosh (Miami Heat)

17- Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)

18- Joakim Noah (Chicago Bulls)

19- Klay Thompson (Golden State Warriors)

20- Marc Gasol (Memphis Grizzlies)

21- Kobe Bryant (Los Angeles Lakers)

22- Dwyane Wade (Miami Heat)

23- Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers)

24- Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

25- Zach Randolph (Memphis Grizzlies)