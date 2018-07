LeBron James é o mais votado da 1ª parcial do All-Star Game

NOVA YORK - Quatro vezes eleito o MVP (jogador mais valioso) de uma temporada da NBA, LeBron James foi o atleta mais prestigiado na primeira parcial de votação do público para o All-Star Game 2013/2014, o jogo da estrelas da liga de basquete dos Estados Unidos. A organização da competição divulgou em seu site oficial que astro do Miami Heat já acumulava um total de 609.336 votos nesta última apuração contabilizada na quinta-feira.

Líder geral da votação, LeBron é seguido de perto por Kevin Durant, do Oklahoma City Thunder, segundo colocado, com 607.407 votos. Atrás desta dupla, Kobe Bryant, ídolo dos Los Angeles Lakers e jogador mais votado da edição passada do All-Star Game, tem 501.215 indicações pela sua presença neste duelo das estrelas, apesar de ter disputado apenas duas partidas nesta temporada da NBA - ele ficou oito meses afastado das quadras por causa de grave lesão no tendão de Aquiles.

Se eleitos para atuar no próximo All-Star Game, Bryant e Durant jogarão no time da Conferência Oeste, enquanto LeBron atuará pela equipe do leste no duelo marcado para acontecer no dia 16 de fevereiro, em New Orleans. Na temporada passada, Kobe recebeu 1,9 milhão de votos para ser o mais votado no geral.

O segundo colocado na lista de jogadores indicados pelo público para integrar o time da Conferência Leste até aqui é Paul George, do Indiana Pacers, com 489.335 votos, sendo que por esta primeira parcial ele formaria um quinteto titular com LeBron, Dwyane Wade (Miami Heat), Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers) e Carmelo Anthony (New York Knicks). Já o time do lado oeste contaria com Bryant, Durant, Dwight Howard (Houston Rockets), Chris Paul e Blake Griffin (estes dois últimos do Los Angeles Clippers).

O votação do All-Star Game irá até 20 de janeiro, sendo que três dias depois os eleitos para o jogo das estrelas da NBA serão oficialmente anunciados.