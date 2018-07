LeBron James envia doces a vizinhos após ter gerado 'caos'

Estrela do basquete, LeBron James chama a atenção da mídia por onde passa. Quando o jogador vai decidir seu destino na carreira, então, o furor é muito maior. Antes de definir seu retorno ao Cleveland Cavaliers, há pouco mais de dez dias, o ala vinha sendo perseguido por veículos de imprensa inclusive em casa, fato que incomodou seus vizinhos. E o astro achou uma forma curiosa de se desculpar.

A vigília montada pela imprensa e até por fãs na frente da residência de LeBron na cidade de Akron, em Ohio, onde o astro nasceu, fez inclusive com que a polícia desviasse o trânsito do local. Apenas um dos muitos incômodos gerados aos habitantes do local, que tiveram a rotina tranquila completamente alterada.

Para recompensar, ou ao menos minimizar o desconforto causado, LeBron enviou na última terça-feira um pedido de desculpas aos vizinhos, acompanhado de diversos cup cakes, uma espécie de bolo muito tradicional nos Estados Unidos. "Sentimos muito pelo caos" e "somos muito abençoados por termos vizinhos compreensivos como vocês" era o que dizia a nota com o pedido de desculpas.

LeBron James nasceu na cidade de Akron e iniciou a carreira na NBA pelo Cleveland Cavaliers, também do estado de Ohio. Depois de decidir ir para o Miami Heat, em 2010, foi taxado de "traidor" pela torcida local, mas, passados quatro anos e dois títulos com o time da Flórida, o jogador decidiu "voltar para casa", como ele mesmo definiu, e atuará novamente pelo Cavaliers a partir da próxima temporada.