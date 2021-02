LeBron James exalta Tom Brady, mas evita comparar sua carreira com o jogador da NFL

LeBron James e Tom Brady são dois dos maiores nomes da história de seus respectivos esportes. Mas o astro do Los Angeles Lakers, apesar de fazer questão de exaltar o recente título do jogador de futebol americano, evitou comparar as conquistas e diz não basear sua carreira na longevidade do atleta da NFL.

Aos 36 anos, James participa de sua 18ª temporada na NBA e jogando em alto nível. Para ele, ver Tom Brady conquistar seu sétimo Super Bowl é algo "inspirador", mas que não necessariamente significa uma meta ao ser alcançada. "Eu o tenho observado há um tempo, e só de vê-lo ir lá a fazer as coisas que ele fez na carreira, ganhando outro título que nem ele ganhou, é muito legal", exaltou.

"Isso foi muito inspirador para um cara como eu. Mas, são dois esportes diferentes, duas posições diferentes", fez questão de destacar o camisa 23. "Eu não sei por quanto tempo ainda estarei no jogo. Eu não sei o quanto mais eu poderei dar ao esporte. Do jeito que estou agora, vamos ver até onde vai."

LeBron disse ainda que não tem um calendário, uma programação para deixar as quadras, como jogadores costumam ter. "Eu não tenho nada de 'vou jogar até os 30 e pouco, ou aos 40 e tanto'. O jogo vai me avisar quando for a hora, e então vamos descobrir."

Suas declarações ocorrem pouco tempo depois das especulações sobre quando deixaria de jogar. Recentemente, o astro assinou uma renovação com os Lakers por mais duas temporadas e US$ 85 milhões (cerca de R$ 461 milhões, na cotação atual). LeBron terá 38 anos e só então, quando chegar a hora, saberá se de fato diz adeus ao basquete. Segundo ele próprio, aposentadoria é algo que nem passa pela cabeça no momento.

Aos 43 anos, Brady fez história mais uma vez ao conquistar o Super Bowl LV, realizado no último domingo. Com o novo anel, o experiente quarterback passou a somar mais taças do que todos os times da NFL. As franquias com mais títulos na liga de futebol americano são New England Patriots e o Pittsburgh Steelers, com seis para cada uma. Tom Brady agora tem sete.

Para efeitos de comparação, LeBron James tem quatro anéis de campeão da NBA no currículo: dois pelo Miami Heat, um pelo Cleveland Cavaliers, e um pelo Los Angeles Lakers, conquistado na última temporada.