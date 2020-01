Lebron James Jr. faz suas primeiras cestas e já é tratado como estrela

Ginásios lotados, grande cobertura dos principais veículos de mídia dos Estados Unidos e olheiros das franquias da NBA acompanhando cada tentativa de drible, passe ou arremesso. Assim como aconteceu com seu pai, LeBron James Jr. já é tratado como uma estrela em sua primeira temporada no basquete colegial, em que defende a badalada Sierra Canyon School, da Califórnia.

Com 15 anos, 1,88m e mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, “Bronny”, como é chamado, tem seus passos acompanhados desde pequeno. Em 2016, a ESPN norte-americana noticiou que as universidades de Kentucky, segunda maior vencedora no basquete universitário, com oito títulos, e Duke, dona do terceiro posto com cinco conquistas, já haviam demonstrado interesse de contar com o primogênito de LeBron James, na época com 11 anos. O astro, atualmente no Los Angeles Lakers, tem outros dois filhos: Bryce (nascido em 2007) e Zhuri (nascida em 2014).

Para sua estreia pelos Trailblazers, como é conhecido o time de basquete de Sierra Canyon, mil ingressos foram vendidos em pouco mais de 32 minutos pela internet. Além disso, era possível acompanhar todos os lances da partida em serviços de streaming, tamanha a curiosidade em torno do jovem atleta. Diferentemente de seu pai, que atuou com a 23 em quase toda sua trajetória, menos na passagem pelo Miami Heat, quando vestiu a 6, o jovem escolheu a número 0.

Uma de suas principais atuações até o momento foi justamente contra St. Vincent-St. Mary, escola em Ohio onde seu pai foi projetado. Jogando para quase duas mil pessoas na LeBron James Arena, reformada em 2013 após doação de 1 milhão de dólares de seu mais ilustre aluno e que dá nome ao ginásio, o armador anotou 15 pontos, sendo os dois que garantiram a virada nos segundos finais. O jogo terminou 59 a 56.

“Foi um sentimento tão surreal para mim! Observando meu filho jogar em nosso Estado natal, ainda mais jogando contra o colégio onde me formei e contra o meu mentor, figura paterna, um cara que me treinou e ajudou a me guiar por toda a minha infância, dentro e fora de quadra (o treinador Dru Joyce II). Não posso mentir, estava nervoso, mas meu filho estava equilibrado e controlado. Que noite incrível!”, disse LeBron, que viu o confronto da primeira fila das arquibancadas.

Presente na maioria dos jogos, menos quando está atuando, LeBron sabe da pressão sofrida pelo filho com toda essa badalação. O ala já declarou que se arrepende por ter dado seu nome ao primeiro filho, o que virou mais um fardo. A declaração foi feita para a série The Shop, em 2018, mas justificada.

“Quando eu era mais jovem, não tive um pai”, contou James, abandonado quando era criança e criado com muita dificuldade pela mãe, Gloria Marie James. “Então, meu pensamento todo era que, quando tivesse um filho, ele não somente seria o Júnior, mas eu faria por ele tudo o que esse homem não fez por mim. Eles (os filhos) vão experimentar coisas que nunca experimentei.”

Se não bastasse todos os holofotes trazidos pelo clã James nos jogos, Sierra Canyon também conta com Zaire Wade, filho de Dwyane Wade, outro grande nome da história recente da NBA