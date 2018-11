LeBron James lidera Lakers diante do Atlanta Hawks e soma vitória 768 na carreira

Com uma cesta de LeBron James nos últimos segundos, o Los Angeles Lakers venceu o Atlanta Hawks por 107 a 106, neste domingo, em mais uma rodada da NBA, e alcançou a sétima vitória na temporada, após 13 jogos. O astro marcou 26 pontos, agarrou sete rebotes e fez quatro assistências na terceira vitória seguida da franquia da Califórnia. Esta é a sua vitória de número 768 na carreira, superando Reggie Miller na 21.ª posição na história.

James Harden, último MVP da NBA, liderou o Houston Rockets com 40 pontos na vitória por 115 a 103 sobre o Indiana Pacers. Depois de três semanas, o time do Texas finalmente conseguiu a sua primeira vitória em casa nesta temporada.

Harden obteve a sua melhor marca no atual campeonato, enquanto que o armador Chris Paul acrescentou 26 para ajudar o Rockets, que havia perdido os dois últimos jogos de uma série de cinco partidas como visitante. O time perdeu os quatro primeiros jogos em casa. Victor Oladipo terminou com 22 pontos para o Pacers, que somou a terceira derrota nos últimos quatro jogos.

A vitória vem quando o Rockets lida com um decepcionante início de temporada e rumores de problemas de relacionamento do armador Carmelo Anthony com a equipe. O jogador, que está em seu primeiro ano em Houston, retirou-se do segundo jogo consecutivo.

Em Denver, Brook Lopez anotou 28 pontos para o Milwaukee Bucks no triunfo por 121 a 114 sobre o anfitrião Nuggets. Lopez acertou oito arremessos de três pontos e agora o time de Milwaukee tem oito vitórias consecutivas.

Os cinco titulares do Bucks marcaram dois dígitos e quatro deles tiveram 20 ou mais pontos na primeira vitória de Milwaukee no ginásio do rival desde 2010. O pivô grego Giannis Antetokounmpo terminou com 22 pontos, nove rebotes e oito assistências. Khris Middleton marcou 21 e Malcom Brogdon acrescentou outros 20.

Paul Milsap liderou o Nuggets com 25 pontos e Nikola Jokic acrescentou 20. O Denver perdeu a terceira consecutiva.

Confira a rodada deste domingo da NBA:

Detroit Pistons 103 x 113 Charlotte Hornets

Houston Rockets 115 x 103 Indiana Pacers

New York Knicks 89 x 115 Orlando Magic

Denver Nuggets 114 x 121 Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers 100 x 94 Boston Celtics

Los Angeles Lakers 107 x 106 Atlanta Hawks

Confira os jogos previstos para esta segunda-feira:

Washington Wizards x Orlando Magic

Toronto Raptors x New Orleans Pelicans

Miami Heat x Philadelphia 76ers

Minnesota Timberwolves x Brooklyn Nets

Chicago Bulls x Dallas Mavericks

Oklahoma City x Phoenix Suns

Memphis Grizzlies x Utah Jazz

Sacramento Kings x San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers x Golden State Warriors